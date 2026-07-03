AFECTACIONES AL TRÁFICO POR OBRAS EN PUERTA DE PURCHENA

El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de las obras del Paseo, desde las 09.30 horas del martes 7 de julio y hasta el día 24 del mismo mes, incluido, o finalización de los trabajos, se producirán afectaciones al tráfico rodado en la zona de la Puerta de Purchena y Plaza Manuel Pérez García (Refugios).

El corte de tráfico se producirá de manera permanente en la Puerta de Purchena, dirección Plaza Manuel Pérez García, y en la salida desde la calle Las Tiendas hacia la Puerta de Purchena.

Durante los trabajos en este cruce se realizarán los siguiente cortes y desvíos:

– Pablo Iglesias-San Sebastián: habilitado con normalidad.

-Salida del parquin de Obispo Orberá: habilitado con normalidad

-Pablo Iglesias-San Sebastián-Calle Las Tiendas: acceso cortado

-Entrada al Casco Histórico: por la calle Real

-Salida del Casco Histórico: por Plaza de San Pedro hacia el Paseo o por la calle Regocijos.

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