El Hospital Universitario Torrecárdenas pone en marcha su Plan Operativo de Igualdad

Uno de los primeros de Andalucía en contar con una hoja de ruta específica para reforzar la igualdad entre profesionales

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha aprobado su Plan Operativo de Igualdad, convirtiéndose en uno de los tres primeros hospitales de Andalucía en contar con una estrategia propia para trasladar a la realidad del centro las medidas contempladas dentro del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud 2026-2029.



La aprobación de este documento supone un nuevo avance en el compromiso del hospital con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo y la incorporación progresiva de la perspectiva de género en la gestión diaria de la organización sanitaria.



El Plan Operativo de Igualdad ha sido elaborado por la Comisión Operativa de Igualdad del Hospital Universitario Torrecárdenas, órgano colegiado, paritario y de participación en materia de igualdad, integrado por representantes de la dirección del centro, organizaciones sindicales y diferentes áreas profesionales. Su finalidad es analizar la situación del hospital en esta materia, impulsar la aplicación de las medidas recogidas en el Plan de Igualdad del SAS y proponer acciones específicas de mejora adaptadas a la realidad del centro.



El documento concreta 18 medidas de ejecución directa en los centros asistenciales, dentro de una planificación general del SAS que contempla 47 medidas estructuradas en diez ejes estratégicos. Estas actuaciones están orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, reforzar la gobernanza en igualdad, promover una comunicación institucional inclusiva, favorecer la participación equilibrada, impulsar la conciliación corresponsable y avanzar en el bienestar laboral con perspectiva de género.



Entre las medidas previstas se incluyen la consolidación de la Comisión Operativa de Igualdad, la aprobación y seguimiento del propio Plan Operativo, la actualización progresiva de la documentación interna y externa con lenguaje inclusivo y no sexista, el análisis de la representación de mujeres y hombres en órganos de decisión, comisiones y grupos de trabajo, así como la elaboración de informes sobre el uso de medidas de conciliación y corresponsabilidad.



El plan también contempla actuaciones dirigidas a visibilizar referentes en igualdad, fomentar buenas prácticas, mejorar la información a la plantilla sobre derechos vinculados a la conciliación y reforzar la integración de la perspectiva de género en ámbitos como la prevención de riesgos laborales, el bienestar profesional y el análisis de determinadas situaciones que afectan al entorno laboral.

Con la aprobación de este Plan Operativo, el Hospital Universitario Torrecárdenas avanza en la implantación efectiva de políticas de igualdad adaptadas a su propia realidad organizativa y asistencial. Además, refuerza su papel como centro comprometido con una cultura organizativa más igualitaria, corresponsable e inclusiva, en la que la igualdad de oportunidades forme parte de la gestión diaria y contribuya tanto al bienestar de sus profesionales como a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

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