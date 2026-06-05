El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el fin de semana, 6 y 7 de junio, y el lunes, día 8, en la ciudad:

SÁBADO 6 DE JUNIO

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN RETAMAR

HORARIO: De 20.30 a 21.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Iglesia de Retamar en Plaza de la Iglesia, Vereda de la Iglesia, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Zarza, Camino de la Botica, Camino de la Marquesa, Camino de la Espina, Vereda de la Fuente, Vereda del la Torre y a la Iglesia.

DOMINGO 7 DE JUNIO

PROCESIÓN DE LA PARROQUIA DE NTRA. SEÑORA DE ARACELI (ARACELI)

HORARIO: De 11.00 a 12.30 horas.

ITINERARIO: Plaza de la Iglesia, Nuestra Señora de Gádor, Nuestra Señora del Saliente, Virgen de Begoña, Virgen de la Piedad, Nuestra Señora del Río, Virgen del Rocío, Virgen de Siracusa, Virgen de Begoña, Nuestra Señora del Saliente, El Artesano, Virgen del Camino, Virgen de la Estrella, Ntra. Sra. de Araceli, Mosto, Virgen de la Cinta, Martín Laborda, Nuestra Señora del Saliente, Nuestra Señora de Gádor y Plaza de la Iglesia.

TRASLADO PROCESIONAL DEL CORPUS CHRISTI DE LA HERMANDAD DE LA SANTA CENA (CENTRO)

ITINERARIO DE IDA (de 16.00 a 17.00 horas): Salida desde la Parroquia de San Pedro, Plaza de San Pedro, Plácido Langle, Plaza de las Flores, Virgen de la Soledad, Calle de Las Tiendas Plaza Manuel Pérez García y altar de la Puerta de Purchena.

ITINERARIO DE VUELTA (de 21.00 a 23.30 horas): Salida desde la Puerta de Purchena, Plaza Manuel Pérez García, Plaza del Carmen, Antonio Vico, Navarro Darax, Plaza Marín, Jovellanos, Calle Las Tiendas, Virgen de la Soledad (Hermandad Sacramental de Santiago, La Soledad), Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza de San Pedro, Ricardos y Parroquia de San Pedro.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI (CENTRO)

HORARIO: De 19.00 a 21.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Catedral, Eduardo Pérez, Trajano, San Pedro, Padre Luque, Dr. Gómez Ulla, Ricardos, Paseo de Almería, Puerta de Purchena, Plaza M. Pérez García, Las Tiendas, Mariana, Plaza Admon. Vieja, Cervantes, Plaza de la Catedral y al templo.

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI (EL ALQUIÁN)

HORARIO: De 20.00 a 22.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la iglesia, Plaza Obispo Casanova, Mazorcas, Granados, Joaquín Rodrigo, Plataneros, Avd. de los Pinos, Bulevar Manuel del Águila, Magallanes y Plaza Obispo Casanova.

LUNES 8 DE JUNIO

URBANIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL SOTERRAMIENTO EN SU CONEXIÓN CON LA INTERMODAL (AVDA. MONTSERRAT CON CAMINO DE LA GOLETA)

HORARIO: De 10.00 horas hasta finalización de obras.

LUGAR: Corte del carril de giro y cambio de sentido del tráfico en el tramo de la Avenida Nuestra Señora de Montserrat, cruce con Camino de la Goleta-Carrera Doctoral.

El corte permite el acceso a locales y viviendas de la zona afectada por los trabajos, así como al transporte público de viajeros.

El cambio de sentido afectado se realizará en la rotonda de Manuel Azaña y se permite el tráfico por Carrera de las Piedras.

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