Obras en A-7, AL-3202 y AL-8104

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

A-7 entre los PPKK 776+400 y 778+000 (T.M. Viator), en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo. Las actuaciones están previstas desde el 8 hasta el 11 de junio de 19:00 h. a 07:00 h.

A-7 entre los PPKK 821+300 y 822+400 (T.M. El Ejido), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 8 de junio hasta las 13:00 h. del 12 de junio.

AL-3202 (De Almería a Costacabana) entre los PPKK 0+000 y 2+450, en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles. Las actuaciones están previstas desde el 8 hasta el 12 de junio de 07:00 h. a 13:00 h.

AL-8104 entre los PPKK 4+700 y 5+300(T.M. Cuevas del Almanzora), en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo. Los trabajos están previstos desde las 06:30 h. del 8 de junio hasta las 13:00h. del 12 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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