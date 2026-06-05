Obras en A-7, AL-3202 y AL-8104

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

  • A-7 entre los PPKK 821+300 y 822+400 (T.M. El Ejido), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. del 8 de junio hasta las 13:00 h. del 12 de junio.
  • AL-3202 (De Almería a Costacabana) entre los PPKK 0+000 y 2+450, en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles. Las actuaciones están previstas desde el 8 hasta el 12 de junio de 07:00 h. a 13:00 h.
  • AL-8104 entre los PPKK 4+700 y 5+300(T.M. Cuevas del Almanzora), en ambos sentidos se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo. Los trabajos están previstos desde las 06:30 h. del 8 de junio hasta las 13:00h. del 12 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

Más historias

PF Adra Travesía

El Gobierno de España invierte más de 15 M€ en la localidad almeriense de Adra “en intervenciones transformadoras del municipio”

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0
Junta Local de Seguridad de Adra

La Junta Local de Seguridad de Adra refuerza la coordinación entre las administraciones para garantizar la seguridad ciudadana

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0
Visita Magdalena Cantero y firma convenio con Medfit (2)

La Asociación Española Contra el Cáncer ofrecerá atención de fisioterapia y ejercicio físico oncológico en El Ejido

GabinetedePrensa junio 4, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

PF Adra Travesía

El Gobierno de España invierte más de 15 M€ en la localidad almeriense de Adra “en intervenciones transformadoras del municipio”

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0
WEB PSOE 2023

De nuevo, la limpieza

FATIMA HERRERA junio 5, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Final del viaje

Miski Liu Suria junio 5, 2026 0
relato corto_1

La obra ‘Conscientes’ gana el II Concurso escolar de Relato Corto ‘Pequeñas historias para un gran planeta’ organizado por CSIF

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0
Insercción laboral (2)

Amós García asegura que “las nuevas mesas de trabajo territoriales nos permiten compartir información y generar sinergias y compromisos para un mayor ajuste de las políticas activas de empleo”

GabinetedePrensa junio 5, 2026 0