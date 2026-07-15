El mandato de Moreno a los nuevos consejeros: «Trabajemos de la mano de la sociedad andaluza»

El presidente de la Junta pide a su Ejecutivo que desarrolle su trabajo con «inteligencia y sensibilidad» para fortalecer el liderazgo y la pujanza de Andalucía en esta XIII Legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los nuevos consejeros del Gobierno andaluz que desempeñen su labor «de la mano de la sociedad andaluza» a lo largo de la XIII Legislatura que acaba de arrancar, y también que el diálogo «vuelva a ser el instrumento de todas las decisiones» que adopten en el ámbito de sus responsabilidades.

Así se lo ha encomendado Moreno durante el acto institucional de inicio de mandato celebrado en el Palacio de San Telmo, en el que los miembros del Ejecutivo andaluz han escenificado sus respectivas tomas de posesión, aunque éstas ya se celebraron de forma telemática el pasado viernes a consecuencia del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) para no frenar el funcionamiento normal del Ejecutivo autonómico.



«Este acto representa la importancia de tener un nuevo gobierno para Andalucía y el honor que supone pertenecer a él. En las últimas semanas hemos insistido en que nuestra tierra no podía perder tiempo ni oportunidades. Hemos evitado el bloqueo y la parálisis que hubieran sido un freno a la inercia positiva de esta tierra. Hoy empieza el mandato de un gobierno a pleno rendimiento y con plenas funciones, que desde el minuto uno se dedicará con intensidad y pasión a defender el interés general», ha avanzado Moreno.

De cara a la nueva legislatura, el presidente ha insistido en que la moderación y el talante de diálogo y entendimiento seguirán siendo las señas de identidad de la acción del gobierno andaluz: «Una gestión que seguirá generando avances en Andalucía, con políticas que funcionan y mantendrán viva la iniciativa y la ambición de hacer siempre algo más y algo mejor. Confío en vosotros. Os pido cercanía y esfuerzo. Encontraremos dificultades y tropezaremos, pero los andaluces pueden estar seguros de que no caeremos en el desaliento ni renunciaremos a un objetivo que sea bueno para Andalucía por difícil que resulte».



El nuevo Gobierno andaluz, compuesto por siete mujeres y seis hombres, ha celebrado este miércoles la primera reunión presencial del Consejo de Gobierno en San Telmo, ya que la primera se desarrolló también de forma telemática a consecuencia del incendio de Los Gallardos. Un encuentro que ha servido para formalizar el inicio de la elaboración del próximo Presupuesto 2027.

«Abrimos una etapa nueva en nuestra tierra. Este gobierno comienza desde hoy el proceso de la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y eso es una garantía de que las cuentas volverán a estar a tiempo y serán útiles para el futuro de nuestra tierra», ha finalizado el presidente.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, reunido en la sala Manuel Clavero del Palacio de San Telmo.

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