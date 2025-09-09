Home / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana miércoles, 10 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, debido a una manifestación de vehículos

septiembre 9, 2025

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana miércoles, 10 de septiembre, de 10.00 a 12.00 horas, debido a una manifestación de vehículos con salida desde el aparcamiento del Auditorio Municipal Maestro Padilla, Avda. Cabo de Gata, Carretera de Ronda, Avda. de Montserrat, Autovía del Aeropuerto, rotonda del Estadio de los Juegos Mediterráneo, Avda. Mare Nostrum, Avda. de la Tolerancia, Avda. Mare Nostrum y calle Árbol del Paraíso hasta el aparcamiento del Estadio.

