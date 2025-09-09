Almería ya prepara una Navidad de récord con una gran estructura luminotécnica y más de 800.000 euros en luces y espectáculos

El Ayuntamiento apostará por una programación navideña que transformará calles y plazas en escenario de luz, música y ornamentación para dinamizar la ciudad

La Junta de Gobierno Local aprueba también la licitación del contrato para el suministro de los 13.000 kilos de caramelos que se repartirán durante la próxima cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la licitación del suministro e instalación del alumbrado extraordinario y elementos decorativos y estructura luminotécnica y de sonido, con motivo de las Fiestas de Navidad 2025-2026, con un presupuesto base de licitación de 804.650 euros.

Mediante procedimiento abierto y tras la publicación del correspondiente anuncio en el diario oficial de la Unión Europea (DOUE) perfil municipal del Contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, los interesados en presentar oferta tendrán de plazo hasta el próximo 29 de septiembre

Este contrato, uno de los más importantes como parte de la organización del programa de fiestas navideñas que realiza el Ayuntamiento de Almería, se divide en este caso en lotes.

El primero de los lotes a licitación, con un presupuesto total de 574.750 euros, está destinado al suministro, en régimen de alquiler, así como el transporte, la instalación y posterior desmontaje, mantenimiento y puesta en funcionamiento del alumbrado extraordinario de navidad que lucirán calles y plazas de la ciudad en Navidad, todo ello como parte de la programación cultural de Navidad 2025/2026 de Almería.

El alumbrado está compuesto por elementos de suelo y arcos y motivos colgados, todos siguiendo una temática y línea de diseño que garanticen uniformidad en los distintos sitios de la ciudad indicados más abajo en el presente informe; por su parte, la decoración ornamental está compuesta por motivos decorativos en forma de boas vegetales, las cuales tienen una decoración navideña así como detalles luminosos que aportan mayor visibilidad durante las horas nocturnas.

Además de la ornamentación e iluminación de calles, plazas y espacios públicos, principalmente del centro de la ciudad, con motivos y arcos de entre 2,5 y 8 metros, motivos que quedarán dispuestos en puntos emblemáticos (un gran abeto de 18 metros, almendros de entre 4 y 8 metros de altura, imágenes de los Reyes Magos, bolas de navidad, velas…), el contrato incluye la ornamentación e iluminación navideña del Parque Nicolás Salmerón, ya habitual en los últimos años, acompañado de un espectáculo audiovisual

De acuerdo al pliego de condiciones de esta contratación, los licitadores podrán realizar propuestas de mejora al contrato, con objeto de extender el número de motivos navideños instalados en la ciudad. Entre los espacios municipales que también son objeto de esta licitación se encuentra el Mercado Central, punto neurálgico de la actividad y dinamización cultural y comercial que promociona el consistorio también en estas fechas.

Estructura luminotécnica y de sonido espectacular

En un segundo lote se suma la contratación, por importe total de 229.900 euros, del suministro, también en régimen de alquiler, de un elemento estructural luminotécnico en 3D y de sonido espectacular, iluminado con cordones y motivos alegóricos a las fiestas de Navidad, con posibilidad de recrear diversos movimientos sincronizados con el espectáculo musical. Ubicado como ya es tradicional en la Plaza de la Catedral, estará sostenido por una estructura autoportante de grandes dimensiones.

Como se recoge en el pliego de condiciones de esta contratación, el espectáculo de luz y sonido que caracteriza esta estructura contendrá tres pases diarios, con una duración mínima cada uno de ocho minutos y 3 canciones, atendiendo a los horarios y calendarización, así como las canciones, indicados por los servicios técnicos municipales. Los espectáculos consistirán en la emisión de efectos luminotécnicos y de sonido, cuyo objetivo será crear un ambiente envolvente para el espectador.

Caramelos para la Cabalgata de Reyes

En Junta de Gobierno Local se ha aprobado también, a propuesta del Área de Economía, Innovación y Contratación, la licitación del contrato para el suministro de 13.000 kilogramos de caramelos para las Fiestas de Navidad 2025-2026 y que serán repartidos en la cabalgata protagonizada por SSMM Los Reyes Magos. El presupuesto base de su licitación es de 82.940 euros.

El pliego que rige esta contratación viene a señalar las condiciones y características del suministro, tanto en su tipología, (goma) ingredientes, sabores o sin gluten; número de unidades de caramelo por unidad de kilogramo o presentación. El plazo de presentación de ofertas para este contrato finaliza el próximo día 18 de septiembre.