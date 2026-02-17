El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán
mañana miércoles, 18 de febrero, entre las 11.00 y las 13.00 horas, debido a una
manifestación con el siguiente itinerario: Avenida Federico García Lorca 91-1, Juan
Pérez, y Arapiles 19, donde habrá una concentración de una media hora ante la
Subdelegación de Gobierno.
