Inicio / Almería / El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana miércoles, 18 de febrero, entre las 11.00 y las 13.00 horas

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana miércoles, 18 de febrero, entre las 11.00 y las 13.00 horas

Por
No hay comentarios
febrero 17, 2026 9:10 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán
mañana miércoles, 18 de febrero, entre las 11.00 y las 13.00 horas, debido a una
manifestación con el siguiente itinerario: Avenida Federico García Lorca 91-1, Juan
Pérez, y Arapiles 19, donde habrá una concentración de una media hora ante la
Subdelegación de Gobierno.

GabinetedePrensa

Related Posts

La Hermandad de la Virgen del Mar celebrará el 75º Aniversario de ...
febrero 17, 2026
El Ayuntamiento refuerza la campaña contra los mosquitos tras las ...
febrero 17, 2026
Fátima Herrera asegura que las obras del desvío de tuberías en la ...
febrero 17, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *