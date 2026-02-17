La Guardia Civil detiene a una trabajadora de una residencia de mayores como supuesta autora de un delito de hurto en la comarca del Río Nacimiento

Esta actuación es fruto de una de las entrevistas enmarcadas dentro de la ejecución del Plan Mayor de Seguridad para la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores.

Se han recuperado parte de las piezas sustraídas, y se ha detenido a una persona, que aprovechaba la vulnerabilidad de los mayores para la comisión del hecho delictivo.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, detiene a la supuesta autora de un delito de hurto, tras aprovechar su condición de empleada en una residencia de mayores, en la comarca del Río Nacimiento, aprovechando su turno nocturno para sustraer joyas a un matrimonio afincado en la residencia.

Esta investigación tiene su inicio a raíz de una de las entrevistas que la Guardia Civil lleva a cabo, de forma continua, enmarcadas dentro del Plan Mayor de Seguridad para la prevención y mejora de la seguridad de nuestros mayores.

Se inicia por parte del Puesto de la Guardia Civil de Gérgal (Almería) una investigación exhaustiva, localizando en varios negocios de compra/venta de oro parte de las piezas sustraídas.

Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, recupera parte de las piezas sustraídas, localiza y detiene a la autora de un delito de Hurto.

El Plan Mayor de Seguridad de la Guardia Civil es un programa preventivo del Ministerio del Interior diseñado para proteger a los mayores de 65 años, grupo considerado vulnerable. Busca prevenir robos, estafas, hurtos y maltratos, ofreciendo charlas en centros de mayores y fomentando la confianza en las fuerzas de seguridad.

Características y objetivos principales del plan:

Prevención activa: La Guardia Civil imparte charlas en asociaciones, residencias y centros de la tercera edad para enseñar consejos de seguridad y cómo evitar delitos.

La Guardia Civil imparte charlas en asociaciones, residencias y centros de la tercera edad para enseñar consejos de seguridad y cómo evitar delitos. Enfoque en delitos comunes: Se centra en prevenir robos en domicilios, hurtos, maltrato y estafas, incluyendo el uso fraudulento de cuentas bancarias.

Se centra en prevenir robos en domicilios, hurtos, maltrato y estafas, incluyendo el uso fraudulento de cuentas bancarias. Colaboración institucional: Fomenta la coordinación con instituciones públicas y privadas para velar por el bienestar del mayor.

Fomenta la coordinación con instituciones públicas y privadas para velar por el bienestar del mayor. Fomento de la denuncia: Motiva a las personas mayores a denunciar cualquier situación de riesgo o delito del que sean víctimas.

Si desea solicitar una charla o informar sobre una situación de seguridad, puede contactar con su cuartel más cercano de la Guardia Civil.