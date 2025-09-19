El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana sábado, 20 de septiembre, debido a:

MANIFESTACIÓN

HORARIO: Desde las 09.30 a las 14.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde el ancla situada en la Avda. del Mar (Pescadería), Carretera Málaga- Almería, Cordoneros, Los pescadores, Valdivia, Salud, Avda. del Mar, Ancla, Plaza Pavía, Regimiento Corona, Pedro Jover, Hospital, Real, Las Tiendas, Regocijos, Plaza del Quemadero, Restoy, Circunvalación de la Plaza de toros, Tomás Bretón, Isaac Albéniz, Campogris, Turquesa, Maestría, Granada, Avda. Federíco. García Lorca, San Juan Bosco, Carrera del Perú, Avda. Mediterráneo, Carretera de Níjar, Carrera del Mamí, Victoria Camps, Avda. Mare Nostrum, Aparcamiento del Estadio de los Juegos Mediterráneos, Camino de la Goleta, Algazul, Lentisco, Las Alpujarras, Avda. de Madrid, Estadio, Cruz de Robles, Antonio Atienza, y llegada al Mirador del Paseo Marítimo.

Los manifestantes utilizarán las aceras y zonas peatonales, excepto en las vías en las que por su estrechez o características no sea posible, donde circularán por la calzada.

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL GRAN PODER (EL ZAPILLO)

HORARIO: Desde las 19.30 a las 23.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Parroquia San Pío X en calle Tejar (El Zapillo), Paterna del Rio, La Vega, La Curva, Rodrigo Vivas Miras, Vinaroz, Manuel Sánchez, Tejar, y Parroquia San Pío X.