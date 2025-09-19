 Huércal-Overa inicia los actos previos de la Feria 2025 con la presentación del cartel anunciador

Patricia López Rojas

La licenciada en Bellas Artes y profesora de Dibujo María Antonia Beltrán López es la autora del cartel de las Fiestas que se celebrarán del 15 al 21 de octubre

En la programación destacan los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África y Se Llama Copla

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ya ha presentado el cartel anunciador de la Feria 2025 que se celebrará del 15 al 21 de octubre. Una feria que es un referente en la provincia, muy esperada por los vecinos y visitantes. El trabajo de la licenciada en Bellas Artes y profesora de Dibujo María Antonia Beltrán López ha sido presentado en un acto presidido por el Alcalde, Domingo Fernández, y la concejal de Cultura, Juani Egea, junto a otros representantes de la Corporación Municipal, la Diputada Nacional Maribel Sánchez Torregrosa y un nutrido grupo de vecinos que disfrutaron del acto en el que quedó latente que el municipio ya casi está de Feria.

El cartel, que marca el inicio de una de las celebraciones más esperadas del año, ha sido también un homenaje personal al padre de la autora y a figuras locales como Ginés Martínez Aragón. Asimismo, ha sido dedicado a los docentes como pilares de la sociedad. La artista ha querido resaltar el compromiso con sus raíces, la tradición y el orgullo local, “proyectando una imagen moderna y emotiva que invita a vecinos y visitantes a vivir intensamente la Feria de 2025”.

Según explicó la autora se trata de “un diseño vibrante que combina ilustración digital y collage, el cartel está inspirado en la estética andaluza y dominado por los colores rojo y amarillo, que representan la fuerza, la pasión, el flamenco y el sol del sur. La figura central, una mujer de espaldas vestida de rojo, simboliza la elegancia, la valentía y la lucha de las mujeres, rindiendo tributo a todas aquellas que forman parte de la vida de la autora”.

El alcalde, Domingo Fernández, ha felicitado a María Antonia por “el gran cartel que ha realizado para nuestra Feria, un cartel con un estilo personal que define perfectamente nuestros días de Fiestas, haciendo alusión a nuestro municipio, a esos días de celebración y reencuentros con una programación para todos los públicos”.

Fernández ha destacado también la importante labor que realizan las distintas áreas y trabajadores implicados tanto en la organización como en el desarrollo de la Feria, a la vez que ha aprovechado este acto para invitar a los vecinos y visitantes a que disfruten de la Feria, de las distintas propuestas musicales, de la gastronomía, el ambiente en las casetas, en el propio recinto, las atracciones … en definitiva que “se dejen envolver de la alegría y la ilusión de estos días especiales en Huércal-Overa”.

Programación

La concejal de Cultura, Juani Egea, ha desgranado los detalles de la programación diseñada para la Feria de Huércal-Overa 2025 que contempla una variedad de actividades que se iniciará el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Villa de Huércal-Overa con la lectura del Pregón a cargo de Blanca López y se desarrollará hasta el martes 21 de de octubre que se celebra el tradicional Día del Niño. Destacan los conciertos de Medina Azahara, Lérica, King África, Se llama Copla, los conciertos de los grupos de música locales Música Modera EMMA, los Tremolocos y Sergio Soul, fiesta Oficial QD Radio, el tardeo con Kaliqueños, los Vinilos, y por un puñado de Tercios, la Zona joven con Willilliw DJ, DJ Blas Parra, y Dj Juanmi Sánchez de jueves a sábado a partir de las 18:00h, y para los peques el espectáculo musical “Los Muñecos de la Tele”.

Miércoles, 15 de Octubre

20:00 h. PREGÓN DE FERIA

En el Teatro Villa de Huércal-Overa, proclamación del Pregón de Feria a cargo de D. BLANCA LÓPEZ GÓMEZ.

Una vez finalizado el pregón tendrá lugar el nombramiento de Feriante de Honor de la Feria y Fiestas de Huércal-Overa 2025, que en la presente edición ha recaído en D. Fernando Martínez Fernández.

Los actos estarán amenizados por la Asociación Musical “Virgen del Río”.

21:30 h. ENCENDIDO DEL ALUMBRADO EXTRAORDINARIO E INAUGURACIÓN DE LA FERIA en el Recinto Ferial a cargo de la pregonera y de las autoridades locales y visitantes, acompañados de los tradicionales gigantes y cabezudos.

21:30 DIA DEL NIÑO

Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.

21:45 h. APERTURA DE LA CASETA MUNICIPAL

Actuación de ESSENCIAL ROCKBAND

Jueves, 16 de Octubre

7:00 h. DIANA MUSICAL

A cargo de la Asociación Musical “Martín Alonso”.

10:30 h. DESAYUNO CON NUESTROS MAYORES

En la Caseta Municipal (Recinto Ferial).

Entrega de trofeos del torneo de feria (domino, petanca, tute y brisca), espectáculo del Grupo de baile en línea y actuación del DÚO ALMAZORA.

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo KALIQUEÑOS

18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con WILI.ILLIW DJ

21:00 h. CASETA MUNICIPAL

Concierto de los grupos de música locales

MÚSICA MODERNA EMMA – LOS TREMOLOCOS – SERGIO SOUL – FIESTA OFICIAL QD RADIO

Viernes, 17 de Octubre

11:30 h. PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga del Río.

12:00 h. ENCIERRO INFANTIL

Salida desde Plaza de la Constitución hasta la Carpa Municipal del Recinto Ferial. Animación infantil de un encierro con toros hinchables.

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas

17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para las personas con hipersensibilidad auditiva y visual.

18:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo LOS VINILOS

18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con Dj. BLAS PARRA

CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Actuación extraordinaria del cantante KING ÁFRICA

23:30 h. Concierto del grupo LO MEJOR DEL ÚLTIMO. Homenaje a el último de la fila + Manolo García.

Sábado, 18 de Octubre

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

17:00 h. CONCIERTOS DE TARDE

Caseta Municipal. Concierto del grupo POR UN PUÑADO DE TERCIOS

18:00 h. ZONA JOVEN

Recinto de conciertos zona joven.

Contaremos con Dj. JUANMI SÁNCHEZ

CASETA MUNICIPAL

22:00 h. Baile amenizado por la DJ FABI SÁNCHEZ

23:30 h. Actuación estelar de SELOW FLOW Y JAP

00:00 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

En el Recinto Ferial podremos disfrutar del espectacular castillo de fuegos de artificio a cargo de Pirotecnia Valenciana.

CASETA MUNICIPAL

00:20 h. Actuación extraordinaria del grupo de pop urbano LÉRICA

Domingo, 19 de Octubre

12:00 h. Iglesia Parroquial de la Asunción

Ofrenda floral y Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

A la salida se hará entrega del abanico de feria.

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

17:00 h. CASETA MUNICIPAL

Espectáculo flamenco de la escuela de baile Ría Pita.

18:30 h. EXHIBICIÓN DE TOREO DE SALÓN. Escuela taurina de Almería.

Recinto Ferial.

CASETA MUNICIPAL

21:00 h. Actuación brillante del grupo de rock MEDINA AZAHARA

Lunes, 20 de Octubre

14:00 h. FERIA DEL MEDIODÍA

Recinto Ferial.

15:00 h. LUDOTECA INFANTIL

Pabellón de Deportes Municipal. Horario de 15:00 a 20:00 horas.

CASETA MUNICIPAL

17:00 h. Espectáculo musical infantil y familiar LOS MUÑECOS DE LA TELE

19:00 h. Baile amenizado por el grupo RITMO LATINO

22:00 h. Actuación estelar del grupo SE LLAMA COPLA “El reencuentro”

Martes, 21 de Octubre

DIA DEL NIÑO

Recinto Ferial. Todas las atracciones estarán abiertas para disfrute de nuestros niños y niñas a precios más baratos.

17:30 h. A 20:00 hJornada SIN RUIDO Y LUCES FIJAS en las atracciones para que la hipersensibilidad auditiva y visual.