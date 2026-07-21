María del Mar García es la nueva tesorera del Consejo General de Enfermería

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería se incorpora a la Comisión Ejecutiva del CGE tras la constitución del nuevo Pleno, desde donde trabajará para impulsar el desarrollo de la profesión enfermera en España

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García Martín, ha tomado hoy posesión como nueva tesorera del Consejo General de Enfermería (CGE), incorporándose a la Comisión Ejecutiva del máximo órgano de representación de la profesión enfermera en España. Su nombramiento se ha producido durante la constitución del nuevo Pleno y de la Comisión Ejecutiva del CGE, que afrontarán un nuevo mandato marcado por importantes retos para el desarrollo de la profesión.

La incorporación de María del Mar García a la Ejecutiva nacional supone un importante reconocimiento a la labor que viene desarrollando al frente del Colegio de Enfermería de Almería y permitirá que la provincia esté representada en el órgano encargado de dirigir las principales líneas estratégicas de la organización colegial.

«Asumo esta responsabilidad con enorme ilusión, compromiso y sentido de la responsabilidad. Es un honor poder representar a la enfermería almeriense en la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería y trabajar junto al resto de compañeros para seguir impulsando el reconocimiento profesional, el desarrollo competencial y la defensa de una profesión esencial para la salud de la ciudadanía», ha destacado María del Mar García tras su nombramiento.

Durante este nuevo mandato, el Pleno y la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería trabajarán para afrontar algunos de los principales desafíos de la profesión, entre ellos la escasez de enfermeras en numerosas comunidades autónomas, la consolidación de competencias como la prescripción enfermera, el impulso a la investigación y la práctica avanzada, así como la reclasificación profesional que permita poner fin a la discriminación histórica que sufre la profesión dentro de la Administración.

En el acto de toma de posesión, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, destacó que «la fuerza de esta Comisión Ejecutiva emana del Pleno electo, un equipo para seguir defendiendo nuestra profesión y, por extensión, la salud de todos los ciudadanos. Quiero que este Pleno sea un verdadero órgano de participación, de reflexión y de impulso».

Asimismo, el Consejo General anunció que reforzará su estructura interna y continuará impulsando proyectos estratégicos como los observatorios de Enfermería Escolar y Agresiones, el Centro Nacional de Liderazgo, el desarrollo de las especialidades enfermeras y la creación de un Observatorio de Género y una Comisión Nacional de Vigilancia y Actuación contra el Intrusismo.

Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería

La nueva Comisión Ejecutiva queda integrada por:

Presidente: Florentino Pérez Raya.

Vicepresidenta I: Natalia Rodríguez Novo (Santa Cruz de Tenerife).

Vicepresidente II: Jorge Andrada Serrano (Madrid).

Vicepresidenta III: Patricia Pérez Andrés (Palencia).

Secretaria general: Sara Herrero Jaén (Madrid).

Vicesecretario general: Raúl Soto Cámara (Burgos).

Tesorera: María del Mar García Martín (Almería).

Vicetesorera: Montserrat Angulo Perea (Alicante).

María del Mar García ha sido especialista en Enfermería de Salud Mental en el Servicio Andaluz de Salud y ha desarrollado además una intensa labor docente en el Hospital Universitario Torrecárdenas, donde ha impartido formación dirigida a profesionales sobre gestión emocional y cuidado del cuidador. Desde la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha impulsado numerosas iniciativas dirigidas a fortalecer la profesión, promover el liderazgo enfermero y acercar la institución a los colegiados y a la sociedad.

Con esta nueva responsabilidad, la enfermería almeriense gana presencia en los órganos de dirección del Consejo General de Enfermería, desde donde se definirán las principales actuaciones para seguir avanzando en el reconocimiento, desarrollo y fortalecimiento de la profesión en toda España.

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