Obras en autovía A-7 (T.T.M.M. Balanegra y Adra)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a llevar a cabo obras o trabajo de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7 entre los PPKK 831+000 y 845+000 (T.T.M.M. Balanegra y Adra), en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles.

Las actuaciones están previstas desde el 20 hasta el 23 de julio de 08.00 h. a 18:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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