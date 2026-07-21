La Junta formaliza la cesión al Ayuntamiento de Íllar de los terrenos del parque-mirador junto a la A-348

La Delegación Territorial de Fomento entrega al municipio una superficie de 4.726 metros cuadrados correspondiente a un tramo residual de la antigua carretera C-332

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de su Delegación Territorial en Almería, ha formalizado la cesión al Ayuntamiento de Íllar de los terrenos correspondientes a un tramo residual de la antigua carretera C-332, perteneciente a la actual carretera A-348, situado en la margen izquierda entre los puntos kilométricos 113+000 y 113+120, dentro del término municipal de Íllar.

El acta de cesión ha sido firmada por la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez Utrera; el alcalde del Ayuntamiento de Íllar, Juan Francisco Duarte Sánchez; y el jefe del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial, Francisco Javier Conchillo Fernández.

La delegada territorial, Dolores Martínez, ha destacado que “con esta cesión damos un paso importante para regularizar una situación consolidada desde hace años y facilitar al Ayuntamiento de Íllar la gestión directa de un espacio muy vinculado a la vida cotidiana del municipio”.

Martínez ha subrayado además que “desde la Junta de Andalucía seguimos colaborando con los ayuntamientos para poner a su disposición aquellos espacios que, como este parque-mirador, tienen un uso público claro y contribuyen a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos”.

Los terrenos cedidos cuentan con una superficie aproximada de 4.726 metros cuadrados y se ubican junto al núcleo urbano de Íllar, en el espacio comprendido entre la antigua carretera C-332 y la actual A-348. En esta zona se encuentra actualmente un parque-mirador, con zonas ajardinadas y aparcamientos, construido hace más de 20 años por el Ayuntamiento de Íllar.

La actuación permite avanzar en la regularización de la titularidad de este espacio, que pasará a estar adscrito al Ayuntamiento de Íllar una vez se complete la tramitación prevista, favoreciendo así una gestión más directa por parte del municipio de una zona de uso público integrada en su entorno urbano.

El parque-mirador dispone de mobiliario urbano, zonas ajardinadas, alumbrado, fuente, elementos ornamentales y aparcamiento, además de acceso directo a la carretera A-348, regulado mediante señalización vertical y horizontal. Con esta cesión, la Junta de Andalucía da respuesta a una situación consolidada en el municipio y facilita al Ayuntamiento de Íllar la regularización y gestión de este espacio, que constituye un punto de encuentro y disfrute para vecinos y visitantes.

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