VOX exige al PP ayudar inmediatamente a los vecinos de Santa María del Águila que sufren continuos cortes de luz provocados por enganches ilegales

GabinetedePrensa junio 24, 2026 0
VOX Ayuntamiento de El Ejido Beatriz Sánchez

La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha trasladado el malestar de los residentes de las calles Generalife, Alcazaba, Avenida Daza y sus alrededores, quienes denuncian la pasividad del Ayuntamiento ante un problema que se agrava con las altas temperaturas

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha registrado un escrito formal dirigido al equipo de gobierno del Partido Popular en el que ha exigido ayuda inmediata a los vecinos de las calles Generalife, Alcazaba, Avenida Daza y sus alrededores, del núcleo de Santa María del Águila, que vienen sufriendo reiterados cortes en el suministro eléctrico a causa de los enganches ilegales llevados a cabo en la zona.
La formación ha señalado que son numerosas las quejas de los residentes, quienes aseguran que “están desesperados” debido a unas interrupciones de servicio que “son continuas” y provocadas por “ilegalidades ajenas a ellos”.

“No podemos dar la espalda a los afectados”, subraya la portavoz de VOX, la cual también ha alertado que la situación se ha vuelto insostenible debido a la llegada del verano. “Las interrupciones del fluido eléctrico en esta época del año no solo suponen una incomodidad, sino un riesgo real para la salud y el bienestar de las familias”, ya que, “sin electricidad, los vecinos se ven privados del uso de sistemas de climatización y ventilación en días de calor extremo”.
Por ello, Beatriz Sánchez ha pedido al PP que inste de forma inmediata a la compañía eléctrica responsable para que verifique el estado del transformador que suministra a este barrio, además de actuar contra los enganches ilegales de la zona que provocan el problema. “No solo es esto, sino que también pueden provocar incendios y sobrecargas. Es urgente actuar inmediatamente”.

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