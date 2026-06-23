IU y Podemos Roquetas: “Mientras Almería activa refugios contra el calor, Amat condena a los vecinos a calles que son sartenes de hormigón” 

GabinetedePrensa junio 23, 2026 0
Lekal en la puerta del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos en Roquetas de Mar ha denunciado la «absoluta pasividad» del equipo de gobierno de Gabriel Amat ante la severa ola de calor que mantiene al municipio bajo alerta naranja en este arranque de verano. La coalición de izquierdas ha contrapuesto la inacción de Roquetas con la gestión de municipios vecinos como Almería capital, que ya ha activado una red de refugios climáticos en edificios públicos (como mercados, bibliotecas y pabellones) para proteger a la población y a los colectivos más vulnerables de las temperaturas extremas.

El concejal de la coalición de IU y Podemos, Zacarías Lekal, ha criticado con dureza que Roquetas de Mar no ofrezca ni una sola alternativa habitacional o de resguardo climatizado para las familias del municipio. “Es incomprensible que a escasos kilómetros de aquí se abran espacios públicos con aire acondicionado para que un anciano o una madre con su bebé puedan pasar las horas más peligrosas del día, y en Roquetas la única respuesta del alcalde sea mirar para otro lado”, ha afeado Lekal.

El portavoz de la confluencia ha hecho especial hincapié en el diseño urbano del municipio, señalando que el modelo de ciudad de Amat multiplica los efectos de las altas temperaturas sobre los desplazamientos cotidianos. “Hacer cualquier trayecto a pie en Roquetas, ya sea para ir al médico, a la farmacia o a hacer la compra, se ha convertido en una actividad de riesgo porque nuestras calles y avenidas son auténticas sartenes de asfalto y hormigón, sin toldos de sombra y sin apenas árboles”, ha denunciado Zacarías Lekal.

En este sentido, Lekal ha puesto el foco sobre la situación de la infancia en el municipio: “Por suerte las clases ya han terminado en unos colegios que las administraciones gobernadas por el Partido Popular han sido incapaces de aclimatar, obligando al alumnado y docentes a aguantar temperaturas insoportables dentro de las aulas en las últimas semanas. El problema es que ahora, iniciadas las vacaciones, esos menores tampoco tienen alternativas en sus propios barrios porque el modelo de hormigón y asfalto de Amat ha arrasado con la sombra natural de los parques infantiles, convirtiéndolos en espacios impracticables y peligrosos durante el día”.

Asimismo, Lekal ha querido marcar distancia con el modelo de ocio basado en el consumo como única vía de escape al calor. “Refugiarse de las altas temperaturas es una cuestión de salud pública y no puede ser un empuje al consumismo. Las familias que no pueden encender el aire acondicionado en sus hogares no deberían verse obligadas a meterse en un centro comercial o en una franquicia a gastar dinero para no sufrir un golpe de calor”, ha defendido el concejal, aclarando que “el comercio local y la hostelería hacen su función, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de habilitar espacios públicos gratuitos, dignos y confortables donde los vecinos puedan pasar el tiempo y descansar sin que su salud dependa de su capacidad de bolsillo”.

IU y Podemos han exigido al equipo de gobierno la puesta en marcha inmediata de un plan de emergencia climática que incluya la apertura de espacios municipales acondicionados, la instalación urgente de sombras artificiales en los ejes peatonales y plazas de juego, y un plan de choque de arbolado urbano. “Gobernar para todos y todas es anticiparse a los problemas reales de la gente, y no dejar desprotegidas a las familias roqueteras mientras los termómetros revientan a las puertas de julio”, ha sentenciado Lekal.

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