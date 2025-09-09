El Ayuntamiento de Huércal-Overa pone a punto los Centros de Educación Infantil y Primaria ante el inicio del  nuevo curso escolar

Patricia López Rojas

Entre las actuaciones realizadas en las últimas semanas se encuentran trabajos de pintura, jardinería, iluminación, cristalería, carpintería, fontanería y limpieza

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha realizado durante las ultimas semanas distintas tareas para las puesta a punto de los Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio de cara al inicio del curso escolar mañana miércoles10 de septiembre.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas se encuentran la instalación de nuevas puertas de acceso en el Colegio del Saltador (Colegio Rural Las Estancias) y en el CEIP Virgen del Río. Limpieza, electricidad, jardinería, iluminación, cristalería, carpintería y fontanería en los CEIP Virgen del Río, Príncipe Felipe, San José de Calasanz, Tierno Galván y Rural Las Estancias.

El alcalde, Domingo Fernández, ha destacado que desde el Ayuntamiento “una vez más hemos aprovechado las vacaciones de verano para llevar a cabo distintas actuaciones de mejora en los centros de educación infantil y primaria del término municipal con el objetivo de que niños y docentes inicien el curso escolar en las mejores condiciones, teniendo en cuenta las distintas peticiones que se han realizado desde los colegios, de cara a al inicio del curso. Durante el curso seguimos trabajando con la importante labor diaria de limpieza y mantenimiento a los que se suman los refuerzos que se realizan durante todo el año.”

La educación es una de las prioridades del equipo de Gobierno, destacando que en el presente curso se ha puesto en marcha la Escuela Municipal Infantil en San Francisco y el Comedor Escolar del CEIP Príncipe Felipe, que inició el servicio el pasado mes de junio. Ambas actuaciones construidas con fondos municipales para facilitar y mejorar la conciliación laboral y familiar.