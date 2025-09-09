El subdelegado inaugura en Abrucena la rehabilitación energética del colegio ‘Antonio Relaño’ financiada con fondos europeos Next Generation

El proyecto ha supuesto una inversión total de 478.201,34 euros, de los que 281.544,08 euros corresponden al incentivo concedido al ayuntamiento de Abrucena, financiado al 100% con fondos europeos

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha inaugurado hoy en Abrucena las obras de mejora de la eficiencia energética del colegio del municipio, financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos Next Generation EU. Lo ha hecho acompañado por el alcalde de la localidad, Ismael Gil Salmerón y miembros de la comunidad educativa abrucenense.

El proyecto ha supuesto una inversión total de 478.201,34 euros, de los que 281.544,08 euros corresponden al incentivo concedido al ayuntamiento de Abrucena, financiado al 100% con fondos europeos. Las actuaciones han incluido la mejora de la envolvente térmica del edificio y la instalación de sistemas de generación renovable mediante aerotermia, lo que permitirá reducir de forma significativa el consumo energético y las emisiones, además de mejorar el confort en las aulas.

El subdelegado ha destacado que “este es un ejemplo claro de cómo los fondos europeos que gestiona el Gobierno de España están llegando al territorio y se convierten en realidades que mejoran la vida de las personas. En este caso, se trata de una inversión que beneficia directamente a los escolares y a sus profesores, que dispondrán de un centro más moderno, eficiente y sostenible”.

Por su parte, el alcalde de Abrucena, Ismael Gil Salmerón, ha agradecido “el respaldo del Gobierno de España y de la Unión Europea, que han hecho posible esta actuación tan importante para nuestro colegio y para el municipio. Hoy ponemos en valor un proyecto que supone un paso adelante en eficiencia energética, pero también en calidad de vida para nuestras familias”.

José María Martín ha recordado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está permitiendo financiar proyectos en toda la provincia que refuerzan la cohesión social y territorial, “contribuyendo a que pueblos como Abrucena avancen hacia un futuro más sostenible”.