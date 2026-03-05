El Ayuntamiento de Huércal-Overa refuerza la seguridad ciudadana con la incorporación de nuevos vehículos a la flota de la Policía Local

Patricia López Rojas

Los agentes disponen desde hoy de dos nuevos vehículos, a los que se sumará un tercero en las próximas semanas

Esta inversión se complementa con la reciente renovación de la uniformidad, nuevos medios técnicos y la expansión del sistema de videovigilancia inteligente con IA

El Ayuntamiento de Huércal-Overa continúa dando pasos firmes en su compromiso con la seguridad pública y la modernización de sus servicios esenciales. Esta mañana se ha procedido a la recepción oficial de dos nuevos vehículos que se incorporan de forma inmediata a la flota de la Policía Local, mejorando la capacidad de respuesta y patrullaje en el casco urbano y las pedanías.

Estos dos vehículos, totalmente equipados con los últimos sistemas de señalización acústica y luminosa, así como con el kit de detenidos y material de intervención necesario, ya están a disposición de los agentes. Además, la flota se verá reforzada nuevamente en las próximas semanas con la llegada de un tercer vehículo.

El alcalde, Domingo Fernández, ha destacado que «Nuestra prioridad es que los vecinos de Huércal-Overa se sientan seguros y que nuestra Policía Local cuente con las mejores herramientas posibles para desarrollar su labor. Con estos nuevos vehículos y la tecnología de vanguardia que estamos implementando, no solo facilitamos el trabajo diario de los agentes, sino que reafirmamos nuestro compromiso de invertir en un municipio más protegido y moderno.»

Por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Viseras, ha puntualizado que «estamos cumpliendo con el calendario de renovación de medios que nos marcamos. No solo dotamos de movilidad con estos coches, sino que seguimos ampliando los recursos técnicos y materiales. La combinación de patrullaje presencial y el apoyo de las nuevas cámaras con IA nos permite ser mucho más eficaces en la prevención y resolución de incidencias.»

La llegada de estos vehículos no es una actuación aislada, sino que forma parte de un plan integral de mejora de los medios materiales del cuerpo. Recientemente, el Consistorio hizo entrega de la nueva uniformidad a toda la plantilla, además de dotar a los agentes de nuevos recursos técnicos que se van ampliando progresivamente en función de las necesidades operativas detectadas.

Asimismo, el Ayuntamiento sigue avanzando en la seguridad tecnológica mediante la instalación de cámaras con Inteligencia Artificial (IA) en puntos estratégicos del municipio. Este sistema permite una vigilancia más eficiente, facilitando la labor de los agentes y aumentando la seguridad de los vecinos.