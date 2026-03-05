El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán desde mañana viernes, 6 de marzo, en la ciudad debido a:

OBRAS DE SOTERRAMIENTO EN SU CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN INTERMODAL, EN LA AVDA. DE MONTSERRAT (HASTA EL 15 DE MAYO)

FECHA: Hasta el viernes 15 de mayo.

DESVÍO del tráfico en el tramo de la Avenida de Nuestra Señora Montserrat, entre las calles Elio Antonio de Nebrija y Ana María Matute, por la vía de servicio, generando un estrechamiento, con un carril para cada sentido de la circulación. En ningún caso se producirá un corte total de la avenida.

No se verá afectado el servicio de transporte público de viajeros.

Hasta la madrugada del miércoles 11 de marzo los trabajos se centrarán en el acondicionamiento de los carriles de desvío temporales y posteriormente, hasta el 15 de mayo, o finalización de la obra, se desviará el tráfico por los carriles temporales habilitados.

En las horas punta SE ACONSEJA utilizar vías alternativas:

– Dirección Centro Ciudad:Padre Méndez, Carrera del Perú, Carretera de Níjar-Los Molinos.

– Dirección Aeropuerto:Calzada de Castro, Blas Infante, Carretera de Níjar-Los Molinos.

TRASLADO DE IMÁGENES DE LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA (REGIONES)

HORARIO: De 19.00 a 21.00 horas.

ITINERARIO: Calle Alta de la Iglesia (salida desde el patio anexo a la Parroquia

de San Isidro), Santiago, Carretera de Níjar (cruzar), aparcamientos de la Bola Azul, Haza de Acosta hasta Parroquia de San Luis Gonzaga.

VÍA CRUCIS DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL (CENTRO HISTÓRICO)

HORARIO: De 20.00 a 21.30 horas.

ITINERARIO: Salida desde la calle De las Tiendas, Plaza del Carmen, Antonio Vico, Camino San Cristóbal, Plaza Ángela Fornovi, Camino San Cristóbal, Antonio Vico, Navarro Darax, Hernán Cortés, De las Tiendas y al templo.