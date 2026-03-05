Campojoyma amplía la campaña de brócoli bio hasta mayo de 2026

Antonio Verdegay Flores

El gerente de Campojoyma, Francisco Jesús Montoya, destaca “la excelente respuesta de los mercados europeos con una hortaliza sostenible que comercializamos desde hace seis años”



La empresa almeriense Campojoyma ampliará hasta mayo de 2026 su campaña de brócoli ecológico, reforzando así su estrategia de crecimiento en los mercados europeos, donde la demanda de productos bio mantiene una tendencia sostenida al alza. La campaña, iniciada el pasado mes de octubre, consolida una línea que la empresa ecológica incorporó a su catálogo hace seis años y que hoy se ha convertido en una de sus referencias con mayor proyección.

El gerente, Francisco Jesús Montoya Sánchez, subraya que la decisión responde a “la excelente respuesta de los mercados europeos ante un producto sostenible y de calidad contrastada”. Según explica, el brócoli bio se ha asentado como una referencia gracias a la combinación de ingeniería agrícola, exigencia en los estándares productivos y nuestra sólida reputación en el ámbito ecológico”.

La producción se desarrolla en tierras murcianas en colaboración con Medifruver, uno de los mayores especialistas nacionales en este cultivo, siguiendo la filosofía de la empresa almeriense. Campojoyma asume la comercialización, garantizando el cumplimiento de sus protocolos de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria. La elección de Murcia no es casual: su ubicación geográfica permite disponer de un amplio calendario de producción, ofreciendo brócoli desde el inicio hasta el final de la campaña española y asegurando continuidad en el suministro a todos los clientes.

Países de destino

Según datos de Eurostat y de la asociación sectorial Freshfel Europe, el consumo de hortalizas frescas en la Unión Europea se mantiene estable, con una evolución especialmente favorable en el segmento ecológico. Alemania y Francia lideran el consumo de productos bio en Europa en términos absolutos, mientras que países como Dinamarca, Suecia, Austria y Suiza destacan por su elevado gasto per cápita en alimentación ecológica. En estos mercados, el consumidor prioriza cada vez los productos saludables, certificados y con menor impacto ambiental, un perfil que encaja plenamente con el brócoli ecológico.

Alemania, Francia, Polonia, Rumanía, República Checa, Suecia, Dinamarca, Austria y Suiza figuran entre los países a los que Campojoyma más exporta su producción ecológica, donde la compañía ha logrado consolidar su posicionamiento en el segmento bio. La eficiencia logística desde el sureste español, la homogeneidad del producto y una trazabilidad certificada son elementos decisivos para competir en estos destinos, donde los estándares de calidad y exigencia son especialmente elevados.

El brócoli ecológico aporta, además, importantes beneficios nutricionales y ambientales, destacando por su alto contenido en vitaminas y minerales como hierro, magnesio, zinc y potasio, lo que refuerza su valor dentro de una dieta equilibrada y favorece su consumo.

Además, cabe destacar que no sólo se distingue por sus propiedades, sino porque tras la cosecha, las hojas de la planta se reincorporan al suelo contribuyendo a su fertilización natural y al almacenamiento de carbono, actuando como abono orgánico. Este proceso está estrechamente vinculado a las estrategias europeas orientadas a la reducción de emisiones y al aprovechamiento sostenible de la materia orgánica.

Además de brócoli, Campojoyma, cuenta desde 2004 con más de 30 referencias ecológicas en su catálogo y produce durante los 365 días del año bajo un modelo de agricultura ecológica orientado al respeto medioambiental y al equilibrio natural del entorno. En este contexto, la empresa refuerza su presencia en los mercados europeos y consolida su apuesta por una producción sostenible adaptada a las nuevas demandas del consumidor.