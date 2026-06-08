El Ayuntamiento de Huércal-Overa vuelve a apostar por la Cultura al aire libre este verano con la programación de Huercálida, «Disfruta tu verano», que incluye un variado cartel de actividades para el público, sacando la mayoría de ellas a la calle en los meses estivales. El alcalde, Domingo Fernández, y la concejal de Turismo y Cultura, Juani Egea López, han presentado las distintas propuestas de esta edición, que ya comenzaron el pasado fin de semana en el municipio.

La programación incluye propuestas dirigidas a todos los públicos, desde niños a mayores, desarrollándose principalmente en Plazas y Parques. “Queremos que nuestro municipio se llene de vida y alegría con las distintas actividades que forman parte de la programación de Huercálida, actividades culturales y de ocio con las que disfrutar de las tardes y noches de verano en Huércal-Overa”, ha explicado Egea López.

Entre las novedades en esta edición destacan las rutas «Atardecer entre vías» y el «Atardecer en el castillo», volviendo la Verbena Popular y sumando la velada de «Música a la luz de las velas». Las actividades culturales incluyen conciertos con asociaciones y grupos locales, folklore, teatro, musicales, espectáculos de danza y fiestas de la Espuma en distintos barrios y pedanías, “con una especial atención en los niños y jóvenes que en breve disfrutarán de sus tan merecidas vacaciones, para los que tenemos una gran cantidad de propuestas entre las que se encuentran los divertidos Aquajuegos y las fiestas de la Espuma”, ha puntualizado la concejal.

El alcalde y la concejal invitan a los vecinos “a participar en las distintas actividades programadas en Huercálida, a salir a las calles y a disfrutar de la cultura y la convivencia en estas mágicas noches de verano”.

JUNIO

■ Miércoles, 10 de junio, 18:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. ENCUENTRO DE MAYORES – Actividad física y salud.

■ Miércoles, 10 de junio, 19:00 horas. Pabellón Municipal de Deportes. CLAUSURA DEL TALLER MUNICIPAL DE INGLÉS Entrega de diplomas.

■ Viernes, 12 de junio, 10:00 horas. Recinto Ferial. II CARRERA DE COLEGIOS.

■ Sábado, 13 de junio, 21:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. GRUPO TEATRAL DEL IES ALBUJAIRA – «La función no esta cancelada».

■ Lunes, 15 de junio, 18:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. GRUPO TEATRAL DEL CENTRO DE MAYORES – «Medicinas y otros remedios»

■ Miércoles, 17 de junio, 19:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. «XX MUESTRA DE FOLCLORE INTERGENERACIONAL» Repertorio de danzas y bailes típicos regionales a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Folclore de Huércal-Overa y el Taller de Música Folclore.

■ Jueves, 18 de junio, 18:00 horas. Escuela Municipal de Música Martín Alonso. AUDICIONES FIN DE CURSO «EMMA».

■ Viernes, 19 de junio, 19:00 horas. Parque Municipal Adolfo Suárez. CONCIERTO MUSICAL «DISNEY» Taller de Canto de la Escuela Municipal de Música «Martín Alonso»

■ Sábado, 20 de junio, 20:30 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. CONCIERTO DE LA CORAL MUNICIPAL «MARTÍN ALONSO» Día Europeo de la Música. A beneficio de Manos Unidas.

■ Martes, 23 de junio, 20:30 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. GALA DE DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA «VAIANA» Exhibición de danza de los/as alumnos/as de la Escuela Municipal de Ballet.

■ Martes, 23 de junio. Pabellón de Deportes. INICIO ESCUELA DE VERANO.

■ Jueves, 25 de junio, 20:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. TERTULIA ARTÍSTICA Y LITERARIA.

■ Viernes, 26 de junio, 21:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. FESTIVAL DE FLAMENCO «LA MAESTRANZA» Escuela de baile RIÁ PITÁ.

■ Lunes, 29 de junio, 21:00 horas. Teatro Villa de Huércal-Overa. GRUPO DE TEATRO «BRUNO POR FUERA, ZUNI POR DENTRO» A beneficio del Club de los Leones.

■ Lunes, 29 de junio, 19:30 horas. Plaza de Úrcal. AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

■ Martes, 30 de junio, 19:30 horas. El Saltador. AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

JULIO

■ Miércoles, 1 de julio, 20:30 horas. ATARDECER ENTRE VÍAS Salida: Plaza de la Igualdad.

■ Jueves, 2 de julio, 21:00 horas. Parque Municipal Adolfo Suárez. VERBENA POPULAR CON «LARIOS MUSIC»

■ Viernes, 3 de julio, 20:00 horas. Parque Municipal «Adolfo Suárez». «CONCIERTO DE PASODOBLES» A cargo de la Asoc. Musical Martín Alonso.

■ Martes, 7 de julio, 19:30 horas. San Francisco. AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

■ Miércoles, 8 de julio, 19:30 horas. Parque El Calvario. AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

■ Jueves, 9 de julio, 21:00 horas. Plaza Ermita Virgen del Río, La Era. MÚSICA A LA LUZ DE LAS VELAS David Sánchez Uribe y José María Alonso Burzena.

■ Lunes, 13 de julio, 19:30 horas. Los Menas (Overa). AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

■ Martes, 14 de julio, 19:30 horas. Santa María de Nieva. AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

■ Miércoles, 15 de julio, 20:30 horas. ATARDECER EN EL CASTILLO Salida: Plaza de la Constitución.

■ Jueves, 16 de julio, 21:00 horas. Plaza de la Igualdad. CONCIERTO: BANDAS SONORAS, UNA VELADA DE CINE Profesores EMMA.

■ Martes, 21 de julio, 19:30 horas. Parque Municipal «Adolfo Suárez». AQUAJUEGOS Y FIESTA DE LA ESPUMA

■ Miércoles, 22 de julio, 20:30 horas. Plaza de España. MUSICAL DE CRISPYN Y LAS KPOP

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