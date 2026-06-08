Obras en la autovía A-7 (T.M. Níjar)

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 747+000 y 744+000 (T.M. Níjar), en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. hasta las 18:00 h. del 9 de junio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

Relacionado