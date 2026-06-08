El Centro Andaluz de la Fotografía presenta ‘La Bestia’, de Isabel Muñoz, una exposición sobre el drama de las migraciones en Centroamérica

La muestra, por primera vez en España, documenta el viaje de miles de personas a bordo del tren que va de México a Estados Unidos

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acoge la exposición ‘La Bestia’, de la fotógrafa Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), Premio Nacional de Fotografía y galardonada en dos ocasiones con el World Press Photo. La muestra, por primera vez en España, presenta una mirada sobre el drama humano de las migraciones a través del célebre tren de mercancías que cruza México desde la frontera con Guatemala hasta Estados Unidos.

Símbolo ferroviario del drama migratorio en Centroamérica, ‘La Bestia’ es un enjambre de trenes de mercancías que atraviesan México donde viajan miles de personas migrantes para huir del hambre, la violencia o las catástrofes climáticas en sus países de origen. El trayecto que recorren personas migrantes a través de México hacia Estados Unidos está marcado por numerosos riesgos y situaciones de extrema vulnerabilidad. Accidentes, caídas, secuestros, agresiones sexuales y extorsiones forman parte de una ruta de varios miles de kilómetros en la que muchas personas viajan sobre trenes de mercancías. Durante el recorrido, quienes emprenden este viaje se enfrentan además a la precariedad, la inseguridad y la ausencia de protección.

Aunque las políticas de control migratorio han reducido parcialmente el tránsito en los últimos años, distintos informes periodísticos estimaron en varios cientos de miles el número de personas migrantes que utilizaron estas rutas anualmente durante los periodos de mayor actividad. Asimismo, un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México señaló que, solo entre 2008 y 2009 y en un periodo de seis meses, cerca de 10.000 migrantes fueron secuestrados y sometidos a situaciones de extrema violencia durante su paso por el país.

En este contexto se sitúa el trabajo de Isabel Muñoz, quien, a través de su fotografía, documenta la realidad de las personas migrantes que recorren estas rutas ferroviarias. Su mirada pone el foco tanto en las consecuencias de la violencia como en los vínculos de solidaridad, empatía y apoyo mutuo que también surgen durante el trayecto. La exposición, formada por 71 piezas y readaptada para el Centro Andaluz de la Fotografía por su director, Juan María Rodríguez y por el jefe de exposiciones Santiago Campuzano, reformula el proyecto que se mostró a partir de 2010 en diversos países latinoamericanos y se presenta por primera vez en España.

El trabajo se articula en tres planos narrativos. Por un lado, las fotografías alternan escenas de reportaje tomadas en condiciones de enorme riesgo con retratos y detalles de objetos personales que evocan el pasado y la identidad de los viajeros. Por otro, el recorrido incorpora breves piezas audiovisuales realizadas por Andrés Villalobos y Eduardo Olivares. La muestra se completa con los textos del periodista salvadoreño Óscar Martínez, reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre migraciones y derechos humanos, que arrancan a las imágenes la dimensión más íntima y desgarradora de las vidas de sus protagonistas.

A través de esta combinación de fotografía, vídeo y palabra, ‘La Bestia’ transforma las tragedias individuales de quienes viajan sobre el denominado “tren de la muerte” en una poderosa metáfora de uno de los grandes dramas colectivos contemporáneos. La fotógrafa ha cedido este trabajo al CAF, que pasa a enriquecer sus fondos y a reivindicar el valor documental, artístico y social de la fotografía como herramienta de memoria, conocimiento y conciencia crítica.

La exposición se puede visitar hasta el próximo 6 de septiembre en la sala AFAL del Centro Andaluz de la Fotografía, de martes a domingo, en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30.

Más información: www.centroandaluzdelafotografia.es

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