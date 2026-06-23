Jóvenes de Antas abren Los Jueves del Museo con la mira puesta en la Historia

La segunda edición de Los Jueves del Museo comienza el 25 de junio en Antas con una docena de eventos en los que la Historia y el Patrimonio cobran especial protagonismo, aunque sin olvidar la música, la poesía, el cine y la pintura. De hecho, cinco de los once actos programados son una mirada al pasado del municipio, la comarca y la provincia.

El Consejo Juvenil de Patrimonio de Antas abrirá el telón de actividades este jueves, 25 de junio. Lo hará con una exposición, ‘Entre recuerdos y patrimonio’, que invita a la nostalgia y a la reivindicación. Muestra una serie de imágenes sobre el estado de ciertos lugares del pueblo hoy y hace años. De esta manera, los antusos y visitantes conocerán los cambios experimentados en distintos rincones de la localidad, pero también la degradación sufrida por relevantes iconos patrimoniales como el acueducto de El Real o el de las Monjas, el primero derribado en su mayor parte y el segundo en trance de desaparecer después de décadas de abandono e inhibición.

Otras paradas relacionadas con la Historia son la conferencia de la arqueóloga Laura Larios sobre ‘Villaricos: una ventana al pasado del Mediterráneo. La ciudad de Baria’; la presentación del último libro del periodista Antonio Torres, ‘El caso Almería ¡Aquí no ha pasado nada!’; la última obra del también periodista José Herrera, ‘El año de las bombas. Historias de Palomares’; y la charla del cronista oficial del pueblo e historiador Luis Artero acerca del ‘Origen y evolución histórica de la Feria y Fiestas de Antas’.

El espacio dedicado a la música será ocupado por la Rondalla Sol y Luna con un ‘Concierto de verano’ y la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) con la interpretación de un repertorio titulado ‘Del mar al desierto’.

La poesía protagonizará las dos últimas jornadas con un recuerdo al poeta local Antonio Jesús Soler Cano con motivo del octogésimo aniversario de su nacimiento y ‘Sesión huérfana’, un diálogo entre la artista visual y sonora Marta Delas y la fotoperiodista Eider Burgos donde la palabra recitada se entrelaza con el flamenco en un tránsito por el duelo, la ausencia y el tiempo del olvido.

El cine llega de la mano del director y guionista Luis Sánchez, y la proyección de ‘El ladrón de la lluvia’, cortometraje ganador del Premio Canal Sur Radio y Televisión a la mejor creación audiovisual en el marco del Almería Western Film Festival.

Y la pintura envolverá gran parte de la programación con la exposición ‘Dolor… cuando el arte duele’, recopilación de cuadros de Ignacio Martín Cuadrado, también conocido como ‘El poeta del dibujo’, que será inaugurada el jueves 5 de julio.

Toda esta programación tendrá como escenario el Mirador Pedro Flores, del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica (CICA) de Antas y, como fondo, El Argar.

“El enorme éxito de la primera edición de actividades en el Mirador del CICA, con llenos absolutos en todas las sesiones, no podía quedar en flor de un verano -apunta el alcalde, Pedro Ridao-. La respuesta de los vecinos fue un refrendo a esta iniciativa y al compromiso de la Corporación que presido de acercar el patrimonio y la cultura al pueblo. Este año hemos insistido en la variedad de la programación, incluyendo eventos de alta calidad para todos los gustos, y la novedad más notoria y satisfactoria es contemplar cómo la semilla del conocimiento y amor por nuestro pasado ha germinado en los más jóvenes, que protagonizarán el comienzo de estos Jueves del Museo”.

Todos los actos comenzarán a las 21:00, casi una docena de actividades que consolidan a Antas como un gran referente cultural.

PROGRAMACIÓN COMPLETA:

25 de junio: Presentación de la exposición ‘Entre recuerdos y patrimonio’, por el Consejo Juvenil de Patrimonio de Antas.

2 de julio: Proyección del cortometraje ‘El ladrón de lluvia’ y diálogo con el director, por Luis Sánchez.

9 de julio: Presentación de la exposición ‘Dolor… cuando el arte duele’ y diálogo con ‘el poeta del dibujo’ Ignacio Martín Cuadrado.

16 de julio: ‘Villaricos: una ventana al pasado del Mediterráneo. La ciudad de Baria’, conferencia a cargo de Laura Larios Boqué, arqueóloga.

23 de julio: ‘Concierto de verano’, por la Rondalla Sol y Luna.

30 de julio: Concierto ‘Del mar al desierto’, por la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

6 de agosto: Presentación de ‘El caso Almería ¡Aquí no ha pasado nada!’, por Antonio Torres Flores, periodista.

13 de agosto: Presentación de ‘El año de las bombas. Historias de Palomares’, por José Herrera, periodista.

20 de agosto: ‘Origen y evolución histórica de la Feria y Fiestas de Antas’, conferencia a cargo de Luis Artero Ridao, historiador y cronista oficial de Antas.

27 de agosto: Homenaje en el 80º aniversario del nacimiento del poeta Antonio Jesús Soler Cano.

2 de septiembre: ‘Sesión huérfana’, performance poético-musical, por Eider Burgos y Marta Delas.

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