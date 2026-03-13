El Ayuntamiento impulsa la planificación urbanística con la adjudicación de la redacción del avance del nuevo PGOM

La Comisión Ejecutiva de Urbanismo aprueba una adjudicación centrada en la planificación del crecimiento de la ciudad



La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha anunciado los acuerdos adoptados en la última Comisión Ejecutiva celebrada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, entre los que destaca la adjudicación de la redacción del avance del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un paso clave para definir el modelo de ciudad de Almería para las próximas décadas.

La edil popular ha explicado que esta adjudicación representa “un hito fundamental para el futuro urbanístico de la ciudad”, al iniciar formalmente el proceso de elaboración del nuevo planeamiento que sustituirá al actualmente vigente, aprobado en 1998. Tras más de veinticinco años y numerosas modificaciones, el Ayuntamiento considera “necesario” actualizar el marco urbanístico para afrontar los retos y oportunidades que marcarán el desarrollo de Almería en los próximos años, compromiso que así había anunciado para esta corporación la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

El contrato, adjudicado a la mercantil Territorio y Ciudad SLP, por un importe de 556.510,69 euros y un plazo máximo de ejecución de nueve meses, permitirá comenzar los trabajos técnicos previos para la elaboración del nuevo planeamiento. Entre ellos se incluyen la redacción del documento inicial estratégico, el diagnóstico previo del territorio y el diseño del plan de participación ciudadana y consulta pública que acompañará todo el proceso de elaboración del PGOM.

Según ha explicado, este nuevo planeamiento será la herramienta que permitirá planificar el crecimiento de Almería con criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, teniendo en cuenta proyectos estratégicos como la llegada de la Alta Velocidad, la integración ferroviaria o el desarrollo de nuevos suelos productivos y logísticos que refuercen el crecimiento económico de la ciudad.

Eloísa Cabrera ha señalado que esta actuación refleja el trabajo que la Gerencia Municipal de Urbanismo viene desarrollando para avanzar en una planificación equilibrada de la ciudad, sentando las bases del futuro modelo urbano de Almería.