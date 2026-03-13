Más de 110 expositores participan en la mayor feria multisectorial de la provincia de Almería



El Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo acoge desde hoy y hasta el domingo la sexta edición de Toyo Ferial

Una nueva edición de Toyo Ferial ha abierto hoy sus puertas en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Almería. La gran feria multisectorial de la provincia celebra su sexta edición con la participación de más de 110 expositores, que mostrarán y comercializarán sus productos y servicios hasta el próximo domingo.

El evento reúne a empresas de diversos sectores como belleza, deporte, gastronomía, inmobiliaria, moda o motor, consolidándose como uno de los principales encuentros comerciales de la provincia.

Esta sexta edición ha sido inaugurada este mediodía por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien ha destacado que durante los tres días de feria “almerienses y visitantes podrán encontrar en este palacio una amplia oferta de productos y servicios de diferentes categorías”.

La feria permanecerá abierta de 10:30 a 21:00 horas de forma ininterrumpida, ofreciendo cerca de doce horas diarias de actividad comercial y de ocio. Además, como en ediciones anteriores, contará con una variada programación de entretenimiento para todos los públicos, lo que convierte Toyo Ferial en un gran espacio de encuentro para familias y visitantes.

Pérez de la Blanca ha subrayado también la importancia del evento para la ciudad: “Para el Ayuntamiento es un verdadero placer colaborar en una feria que cada año reúne a miles de visitantes y que supone un impulso tanto para el tejido económico local como para el sector hostelero y hotelero de la zona”.

Por su parte, Manuel López, gerente de Premium Eventos y organizador del evento, ha resaltado el carácter innovador de la feria, que cada año incorpora nuevas propuestas y productos. Según ha explicado, en esta edición se ha incrementado notablemente la participación de empresas de la propia provincia.

“Las primeras ediciones contaban con muchas empresas de fuera de Almería, pero este año se han sumado numerosos empresarios de la provincia, lo que demuestra el crecimiento y la consolidación del evento”, ha señalado López, quien ha reconocido además el gran interés generado entre las empresas, algunas de las cuales solicitaron participar incluso en las horas previas a la inauguración.

Novedades

Entre las novedades de esta sexta edición destaca una exposición de motos y coches antiguos, a la que el organizador ha invitado especialmente a asistir. A ello se suma la presencia de empresas del sector del motor con vehículos como motos de agua, quads, piscinas o autocaravanas.

Además, los visitantes podrán contemplar un coche de carreras de drift, disciplina automovilística en auge que cuenta con representación de campeones almerienses.

Como es tradición en la jornada inaugural, la organización ha puesto en circulación 2.000 euros en vales para incentivar las compras entre los visitantes. En concreto, se han repartido vales de 200, 150 y 100 euros entre los primeros asistentes, que podrán canjearlos en los comercios participantes.

Asimismo, durante la feria se realizarán sorteos de distintos obsequios cedidos por las empresas expositoras, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y premiar la participación del público.