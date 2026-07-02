El PSOE pide que el plan de colegios se amplíe a todos los centros con necesidades urgentes de mantenimiento

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha valorado positivamente el anuncio de poner en marcha un plan de actuación en 15 colegios de la ciudad. Sin embargo, ha lamentado que muchos centros educativos que presentan importantes deficiencias hayan quedado fuera de este plan, como el CEIP Ginés Morata o el CEIP de El Puche, entre otros.

“Desde el PSOE llevamos años denunciando el lamentable estado de mantenimiento de los colegios públicos de Almería, una situación que también han venido reclamando insistentemente las AMPA de nuestra ciudad. Nos alegra enormemente que, por fin, la alcaldesa haya decidido escucharnos y actuar. Pero no entendemos por qué este plan solo incluye a 15 colegios, cuando hay muchísimos más centros que necesitan una intervención urgente”, ha señalado Ruano.

El edil socialista ha recordado que el presupuesto que el Ayuntamiento ha destinado al mantenimiento de los colegios ha sido insuficiente durante años, mientras que no han escatimado en gastos para eventos, marketing y redes sociales. «Nos preguntamos si los niños y niñas que estudian en colegios como el Ginés Morata o el CEIP de El Puche no merecen también que sus centros estén en perfectas condiciones cuando vuelvan a clase en septiembre», ha añadido.

Ruano ha subrayado que las necesidades de los colegios son más que evidentes: baños en mal estado, puertas y ventanas que no cierran bien, persianas rotas, escaleras peligrosas, patios deteriorados… “Los colegios de Almería no necesitan grandes anuncios ni promesas vacías, necesitan soluciones reales y efectivas para garantizar que nuestros niños y niñas estudien en un entorno digno y seguro”, ha afirmado.

Por último, desde el PSOE han insistido en que estarán vigilantes para que el plan de actuación en los 15 colegios se lleve a cabo y para que el equipo de gobierno no se olvide del resto de centros que también necesitan mejoras urgentes.

“Todos los colegios de Almería merecen estar en perfecto estado para el inicio del próximo curso escolar. No podemos permitir que haya niños de primera y de segunda en nuestra ciudad. Pedimos a la alcaldesa que deje de lado el postureo y el autobombo y que de verdad priorice las necesidades reales de las familias almerienses”, ha concluido Ruano.

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