La Plaza del Mercado Central de Almería ha acogido la presentación de la XXX Edición de la Feria del Jamón de Serón

Empresarios y alcalde arropados por diputados y vecinos invitan a los almerienses a la jornada festivo gastronómica de este fin de semana

Este año la feria se iniciará el viernes 3 de julio con el XVI concurso de Cortadores de Jamón, seguida de la jornada de degustación del sábado 4 de julio

La Plaza del Mercado de Almería, ha acogido la presentación de la XXX Edición de la Feria del Jamón de Serón; que tendrá lugar este fin de semana en la localidad seronense. El evento se iniciará el próximo viernes día 3 de julio con el XVI Concurso de Cortadores y continuará el sábado día 4 de julio con la tradicional degustación de jamón, embutidos y productos elaborados en el municipio.

Los empresarios del sector agroalimentario de Serón han estado acompañados en esta presentación, por el alcalde del municipio, Manuel Martínez Domene y el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez.

En representación de los empresarios, Enrique Cruz, ha destacado que la trigésima edición no solamente es un número, sino que representa el esfuerzo constante y continuado de muchas personas que los ha llevado a celebrar esos 30 años. “Las empresas del pueblo han luchado generación tras generación para conseguir los resultados que ahora se conmemoran. En Serón hemos aprendido a hacer las cosas con tiempo. El tiempo se ha convertido en el ingrediente principal para hacer un buen producto. Gracias al esfuerzo de todos, los productos de Serón se degustan en la mayor parte de la geografía española y europea. Tenemos que estar muy orgullosos porque el nombre de Serón sea conocido en todos los rincones”, ha resaltado el empresario.

El alcalde de Serón, por su parte, agradecido con la colaboración y apoyo institucional de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento por ceder el espacio para la presentación del evento, ha reconocido la gran labor del empresariado que consigue un excelente producto y que sigue apostando por una feria que pone en valor tanto los productos agroalimentarios como el pueblo. Martínez Domene ha repasado la trayectoria empresarial que ha logrado llevar a Serón a ser referente ligado al nombre del jamón y el embutido. El primer edil ha aprovechado la concurrencia de la plaza del Mercado Central de Almería para invitar al público asistente a la feria; así cómo al XVI concurso de Cortadores de Jamón que volverá a ser puntuable para el campeonato Nacional de este año.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia ha destacado que “la Feria del Jamón y Embutidos de Serón alcanza su trigésima edición consolidada como una de las grandes citas gastronómicas de la provincia. Hablamos de una feria con tradición, con calidad y con pasión; tres ingredientes que explican el éxito de un evento que ha sabido mantener viva la esencia de Serón y de toda la provincia, y proyectarla cada año con más fuerza dentro y fuera de nuestra tierra”.

Asimismo, Carlos Sánchez ha puesto en valor “el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de los productores, que son los verdaderos protagonistas de esta historia de éxito. Gracias a su trabajo, los alimentos de la provincia de Almería y la marca Sabores Almería trascienden fronteras, llevando el nombre de nuestros pueblos a nuevos mercados y demostrando que esta provincia tiene una despensa extraordinaria, capaz de competir por calidad, identidad y excelencia”.

Cómo en ediciones anteriores, este año la feria se iniciará el viernes día 3 de julio con el XVI concurso de Cortadores de Jamón, dónde un jurado profesional evaluará tanto la destreza, como el arte y el tiempo en cortar las piezas. En la jornada del sábado cada empresario dará a degustar sus productos elaborados en Serón en carpas repartidas en la entrada a la plaza.

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