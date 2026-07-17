Un proyecto de turismo para personas con diversidad funcional, premiado por Ayuntamiento de Almería y UAL

‘Almeripass’ es creado por un equipo de estudiantes de hasta cinco titulaciones diferentes de la Universidad de Almería y es el ganador del XIV JUMP Emprendimiento en su categoría de Iniciación ‘El Reto’

Son Vanesa Contreras, Rodrigo Cuadrado, Víctor Peñalver, Alejandro Rodríguez, Marta Serrano y Naima Ermily El Anany. Estudian aún o han terminado ya las titulaciones de ADE, Derecho, Informática, Matemáticas e Ingeniería Agrícola en la Universidad de Almería. Tienen en común que han sentido atracción hacia la propuesta de UAL Emprende en la que generan un negocio desde cero. Por lo tanto, tienen una inquietud emprendedora que les ha servicio para trabajar en equipo, para generar sinergias y para unir sus conocimientos y capacidades. En el marco del XIV JUMP Emprendimiento Iniciación ‘El Reto’, han creado un proyecto llamado ‘Almeripass’ y han sido premiados con mil euros patrocinados por el Ayuntamiento de Almería.

Este jueves ha tenido lugar el acto de entrega a cargo de Joaquín Pérez de la Blanca, concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, ante la presencia de Miguel Pérez, delegado del Rector para Estrategia, Comunicación y Coordinación, y de Carlos Cano, director de UAL Emprende. Han sido considerados los mejores de esta edición de un programa formativo ya muy consolidado y que se acerca a una década y media transformando ideas en proyectos reales. Paso a paso, en cada sesión se avanza aplicando conocimientos, métodos y herramientas que se enseñan a lo largo de la actividad global, que se extiende durante 60 horas en total y tiene un valor de seis créditos.

Joaquín Pérez de la Blanca ha reconocido que “para el Ayuntamiento de Almería, y en concreto para el área de Turismo, ha sido un verdadero placer poder colaborar con estos premios de turismo sostenible precisamente para que no solo esos alumnos tengan una experiencia nueva desde un punto de vista del emprendimiento, sino para que el Ayuntamiento se pueda nutrir de todos esos proyectos e ideas”. Ha habido propuestas muy interesantes, detallando el concejal que “no tienen que ser las ideas concretas que hayan desarrollado, sino incluso una evolución de las mismas o de algunas parecidas”. Ha remarcado que “para nosotros es un verdadero placer poder invertir en talento y, en este caso, poder colaborar con una institución como la Universidad de Almería”, dicho de modo textual.

Miguel Pérez, por su parte, ha destacado que “gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Almería se ha podido orientar temáticamente todo el desarrollo de proyectos de emprendimiento en el ámbito del turismo sostenible”. Se presentaron “41 emprendedores a este proceso de formación y acompañamiento, llevando a cabo un número de proyectos súper interesante, y hemos destacado tres de ellos como los más destacados”. Estos han sido premiados por parte de la concejalía de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad y de UAL Emprende, materializándose así una colaboración “que permite fomentar proyectos de emprendimiento y las habilidades emprendedoras en ámbitos que son de especial relevancia para el desarrollo del municipio de Almería”. Ha destacado que se ha contado con “participación de todas las titulaciones, confirmando la apuesta sobre que el emprendimiento es algo transversal”.

De este modo, el Premio al Mejor Proyecto Emprendedor de Turismo Sostenible, dotado con mil euros, ha sido para ese proyecto ya citado ‘Almeripass’, valorándose su contenido de plataforma de asesoramiento para guiar experiencias culturales, gastronómicas y emblemáticas diseñadas para personas con diversidad funcional, generando a su vez rutas inclusivas. El Premio al Mejor Proyecto de Innovación Turística, dotado también con mil euros, ha sido para ‘Agroexperience’, en su caso impulsado por Marino Castillo, Paula Gallardo, Paula García, Jerónimo Ortega y José Antonio Sánchez. Se trata de un espacio interactivo que combina producción hortofrutícola y gastronomía, en el que puedes aprender sobre cultivos y disfrutar de comida basada en productos frescos típicos de la provincia. Por último, el Accésit al Proyecto con mayor impacto en el desarrollo turístico del municipio de Almería, dotado con quinientos euros, ha sido para ‘Almería Aeternum’, de Marta Díaz, Beatriz Fernández, Álvaro Pérez, Andrea Vallejo y Marina Miñarro. Consiste en la creación de un parque de atracciones temático sobre la historia de Almería.

Carlos Cano ha valorado que esta décimo cuarta edición “ha sido magnífica y ha tenido también el aliciente de buscar soluciones que pudieran desarrollar el turismo en el municipio de Almería. El total de titulaciones con presencia de participantes ha sido de 14 y el modo de realización ha sido el habitual: “Se agruparon en equipos de cinco o seis personas para desarrollar ocho proyectos y se ha trabajado en seis sesiones más una final, en la que se presentaron todos los proyectos y un jurado profesional otorgó estos tres premios”. Ha acabado “muy contento con esta edición y con la colaboración del Ayuntamiento de Almería”. Como cada año, se ha referido a la fundamental ayuda de “profesionales y personas empresarias que han acompañado a los participantes en el proceso y que los han orientado”. Se han adquirido o potenciado competencias clave para mejorar la empleabilidad, como gestión de recursos, organización del trabajo, herramientas digitales, creatividad y autonomía, entre otras, todo, a partir de solo una idea.

Vanesa Contreras, como portavoz de su equipo, ha recordado precisamente que esa idea surgió hace unos pocos meses. Su ‘agencia’ de viajes es especial: “’Almeripass’ destaca por enfocarse en el turismo accesible y su generación de rutas por Almería para todas las personas”. Su público potencial es muy amplio, tanto almerienses que por sus dificultades de movilidad puede que o hayan aún visitado algún monumento o disfrutado de rincones peculiares de su propia ciudad, como personas de fuera que verán Almería como un destino accesible para una aprovechamiento pleno de sus vacaciones. Ha reconocido que “cuando presentamos este proyecto no creíamos que fuese a llegar tan lejos, porque lo creamos desde cero, pero cuando lo presentamos en la final vimos su potencial y que gusta mucho”. De hecho, no se quedará en solo un proyecto: “Obviamente tenemos ganas de que vaya a más y en la Feria de las Ideas nos preguntaban si ya está en marcha, porque hay necesidad de prestar este tipo de servicio accesible”. De la experiencia JUMP como tal se quedan con “entenderse entre seis personas de distintas titulaciones y llegar a un acuerdo bastante coherente”.

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