El Ayuntamiento mejora 180.000 metros cuadrados de calles en 27 barrios de la ciudad, lo equivalente a 25 campos de fútbol

La previsión municipal contempla la inversión de 1,2 millones de euros más en los seis meses que restan de año para asfaltar otros 53.000 metros cuadrados

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado el objetivo municipal “de cumplir con el compromiso de tener todas las calles de la ciudad en el mejor estado y condiciones posible, respetando las garantías de accesibilidad y seguridad vial”. Así lo ha trasladado en la visita que ha realizado recientemente al barrio de Torrecárdenas junto a la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, para comprobar el resultado de una actuación de asfaltado en más de 7.000 metros cuadrados de varias calles y un aparcamiento en superficie “muy utilizado”.

Una actuación que, como ha explicado Vázquez, está enmarcada en el Plan de Asfaltado “que desde que comenzó el mandato, en 2023, ha contado con una inversión de 4,2 millones de euros para mejorar las calles en 27 barrios de la ciudad alcanzando una superficie de 180.000 metros cuadrados, que es lo equivalente a 25 campos de fútbol”.

Entre las inversiones más importantes destacan los casi 650.000 euros ejecutados en Retamar y los más de 600.000 euros en la Bola Azul. También se han destinado 430.000 euros a La Cañada y casi 330.000 euros al barrio de Araceli, entre otros.

Igualmente, la alcaldesa ha avanzado que hasta final de año “se va a continuar mejorando y asfaltando calles muy usadas y muy transitadas por los almerienses, ateniendo así tanto a las demandas vecinales que realizan las asociaciones como a las mejoras que solicitan los ciudadanos a través de canales oficiales como la App Almería Ciudad”.

“Es una premisa del Ayuntamiento el mantener la ciudad en perfecto estado de revista. Porque además de ejecutar los grandes proyectos siempre escuchamos y atendemos las demandas vecinales”, ha añadido la regidora.

En esta línea, Vázquez ha anunciado que, de acuerdo a la previsión municipal establecida por el Área de Obras Públicas, “hasta final de año se van a renovar 53.500 metros cuadrados de asfalto en toda la ciudad, lo que va a suponer una inversión aproximada de 1,2 millones de euros en los próximos seis meses”.

Oliveros, Altamira, Nueva Andalucía, Plaza de Toros, Los Molinos o Cortijo Grande son algunos de los barrios en los que está previsto actuar, destacando las inversiones que se van a realizar en calles como, por ejemplo, Hermanos Pinzón (185.000€), Carretera de Níjar (131.000€) y Avenida Padre Méndez (116.000€).

“El mantenimiento de vías y espacios públicos es fundamental para mantener nuestras calles en el mejor estado y con las máximas garantías de accesibilidad. Gracias a estas acciones, y a este contrato de mantenimiento, podemos seguir una planificación y tener cubierta cualquier eventualidad en materia de conservación, además de atender las demandas que nos hacen llegar los ciudadanos y las asociaciones de vecinos”, ha finalizado la alcaldesa.

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