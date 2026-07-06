La Junta apoya la labor de Cáritas en Almería para atender a las personas más vulnerables

La entidad recibe más de 278.500 euros, desde el año 2024, para desarrollar programas de inclusión social, atención a personas sin hogar y apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco González Bellido, ha visitado las instalaciones de Cáritas en Almería, donde ha mantenido un encuentro con responsables de la entidad para conocer los distintos proyectos sociales que desarrolla con el respaldo de la Junta de Andalucía. Durante la visita ha estado acompañado por la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, María del Mar Esparza, y el concejal del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda.

Francisco González Bellido ha destacado que «la colaboración con entidades como Cáritas resulta fundamental para llegar a las personas que más lo necesitan y ofrecer una respuesta cercana, eficaz y adaptada a cada realidad». Asimismo, ha señalado que «el trabajo que realiza esta entidad complementa la acción de las administraciones públicas y contribuye a favorecer la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas más vulnerables».

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Oscar Bleda, ha agradecido a Cáritas la labor “desinteresada” que realiza “en favor de las personas más vulnerables de la sociedad, una realidad que no entiende de clases sociales, razas o religiones”. “La vida en ocasiones, da reveses, y saber que hay una mano cerca que te va a ayudar sin pedir nada a cambio merece el reconocimiento de todos. Porque esto es Cáritas, una tabla de salvación para millones de personas sin recursos”, afirma el edil.

La Junta de Andalucía respalda la labor de Cáritas Diocesana de Almería mediante distintas líneas de financiación que, en conjunto desde el año 2024, alcanzan los 278.525,71 euros. De esta cuantía, 53.529,17 euros corresponden a las subvenciones concedidas por la Delegación Territorial de Inclusión Social para el programa de economato solidario y el programa de atención integral a mujeres en situación de exclusión social y vulnerabilidad. A ello se suman 224.996,54 euros destinados a programas financiados con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, dirigidos a la atención de personas sin hogar, la acogida y atención primaria a personas en situación de urgencia social y la mediación, apoyo y asesoramiento para prevenir la exclusión residencial.

Entre los proyectos financiados destaca el programa de atención integral a mujeres en situación de exclusión social y vulnerabilidad, que desarrolla un proyecto de acogida integral en un recurso residencial de transición a la vida autónoma para mujeres con hijos e hijas a su cargo. El programa persigue favorecer su autonomía personal, social y económica mediante atención individualizada, formación, espacios de apoyo y actuaciones de coordinación con otros recursos.

Durante el encuentro se ha abordado también la colaboración que mantiene la Delegación Territorial con Cáritas Koopera para la acreditación de personas en situación de exclusión social, un procedimiento previsto en la normativa que permite facilitar su contratación por parte de empresas de inserción.

Con esta colaboración, la Junta de Andalucía continúa respaldando el trabajo que desarrollan las entidades del tercer sector en la atención a las personas más vulnerables, mediante programas orientados a favorecer la inclusión social, la atención integral y el acceso a los recursos de apoyo.

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