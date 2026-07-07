TRINI MARCAROS DEL BAHÍA DE ALMERÍA, REINA DE LA BRAZA EN EL CTº DE ESPAÑA MASTER DE LOGROÑO

GabinetedePrensa julio 7, 2026 0
participación de nuestros nadadores Trini Marcos y Manuel Buil en el Ctº de España de natación máster de Logroño 1

José Carlos Tejada

Revalida  por enésima vez su oro en 100 y 200 braza, pero esta vez acompañado de sendos récord nacionales.

Los días 2,3, 4 y 5 de julio se ha celebrado en Logroño (La Rioja) el XXXVI Campeonato de España Open Máster de Natación, en el que se han dado cita 1.591 nadadores (718 mujeres y 873 hombres)  de 198 clubes nacionales e internacionales, debido a la naturaleza «Open» del campeonato.

El club almeriense Bahía de Almería NC participó con dos de sus nadadores, concretamente con Trini Marcos y Manuel Buil.

Fue una competición de gran nivel, pues se presentaban a competir los mejores nadadores nacionales e internacionales, y en la que nuestros nadadores, brillaron, ya que, Trini Marcos revalido por enésima vez su oro en 100 y 200 braza, pero esta vez acompañado de sendos récord nacionales, uno batiendo el propio que ella misma tenia desde Junio que consiguió en el Cto de Andalucia y otro que llevaba desde 2023 en la tabla de récord. Y Manolo Buil se quedó cerca del podio consiguiendo un 4º puesto y tres sextos quedando dentro del top 8 nacional en todas sus pruebas.

            De esta forma ha culminado Trini  Marcos una temporada sensacional, pues la pupila de Simón Bleda ha batido 3 récord de Andalucia y 2 récord de España en piscina de 25 metros y 5 récord de Andalucia y tres de España en piscina de 50 metros, demostrando que es la referencia a seguir de la braza española de la Natación Máster.

            Ahora y tras el merecido descanso se iniciará en septiembre la nueva temporada con los ojos puestos en los ctos de Andalucia, España y culminar con el cto del Mundo a celebrar en Julio del 2027 en Budapest.

FUENTE:

BAHIA DE ALMERIA C.N.

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