La concejala del PSOE Ayuntamiento de Almería Carmen Aguilar asegura que “el dinero de los barrios se pierde en pagar sentencias por errores del Ayuntamiento”

La negligente gestión del personal del PP cuesta a los almerienses más de 1,2 millones de euros en sentencias

La concejala del PSOE Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha denunciado hoy la “negligente gestión de la política de personal” por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, que ha llevado a las arcas municipales a tener que asumir un gasto de 1,2 millones de euros en los últimos meses por sentencias condenatorias.

“Es intolerable que el Ayuntamiento de Almería, que debería ser un ejemplo de gestión y buen gobierno, esté despilfarrando el dinero de todos los almerienses en pagar indemnizaciones por su incapacidad para gestionar de forma justa y eficiente los recursos humanos”, ha señalado Aguilar.

Entre los casos más recientes, Aguilar ha destacado la sentencia condenatoria que obliga al Ayuntamiento de Almería a indemnizar con más de 85.000 euros a un trabajador de la extinta empresa Emisa, encargada de los parkings públicos, por despido improcedente. Este importe se suma a los más de 170.000 euros de regularización que ha tenido que pagar a los 4 trabajadores de la citada empresa. Asimismo, ha desvelado que la Empresa Municipal de Turismo ha tenido que abonar otros 100.000 euros también por despidos improcedentes, lo que, según sus palabras, “es una muestra más de la falta de planificación y sensibilidad con los derechos de los trabajadores”.

Además, el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 540.000 euros por los despidos declarados nulos de dos trabajadoras interinas, a las que, además, se ha visto obligado a readmitir. A esto se suma otra sentencia que obliga al Consistorio almeriense a abonar 20.000 euros a otro funcionario de carrera por no haberle pagado los trienios y atrasos correspondientes durante años. Y no ha sido el único en estos últimos años.

Pero los problemas no acaban ahí. El Ayuntamiento, además, ha tenido que desembolsar 400.000 euros por la pésima gestión de un contrato con una empresa privada para la gestión catastral y tributaria, un intento fallido de privatización que ha acabado suponiendo un enorme coste para las arcas públicas. Incluso por no contestar a la reclamación de un ciudadano, el Consistorio ha sido condenado a pagar 15.000 euros.

“Estos son solo algunos ejemplos de la desastrosa gestión del equipo de gobierno del PP, que es incapaz de garantizar los derechos de los trabajadores, y de los ciudadanos porque derrocha un dinero que podría destinarse a los barrios de Almería”, ha afirmado Aguilar.

La concejala socialista ha insistido en que “cada euro que se destina a pagar estas sentencias condenatorias es un euro que no se invierte en mejorar los barrios, en reforzar los servicios sociales, en limpiar nuestras calles o en garantizar mejores instalaciones deportivas y culturales”.

Desde el PSOE han reclamado al equipo de gobierno del PP que “deje de improvisar, que respete los derechos laborales de sus trabajadores, que escuche a los ciudadanos y que gestione con responsabilidad los recursos de todos los almerienses”.

“Almería no puede permitirse un Ayuntamiento que actúe de espaldas a la legalidad, que ignore las reclamaciones de los vecinos y que trate a sus trabajadores con esta falta de respeto. Es hora de un cambio, de una gestión seria, responsable y comprometida con el bienestar de todos los almerienses”, ha concluido Aguilar.

Relacionado