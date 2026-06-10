El Ayuntamiento presenta una quincena de actividades con motivo de la Semana del Orgullo LGBTIQ+ 

Bajo el lema ‘Referentes de ayer, pilares de hoy’, el grueso de la programación se celebrará desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de junio, con una gran Marcha del Orgullo que tendrá lugar el sábado 27

El Ayuntamiento de Almería va a desarrollar una programación con una quincena de actividades enmarcadas en la Semana del Orgullo LGBTIQ+ 2026. “Una iniciativa que reafirme el compromiso de la ciudad con la igualdad, el respeto, la diversidad y la convivencia”, tal y como ha trasladado el concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda

Bajo el lema ‘Referentes de ayer, pilares de hoy’, el grueso de las actividades se desarrollarán entre el lunes 22 y el domingo 28 de junio, aunque desde ya se están celebrando varias citas previas. “Este año buscamos agradecer la constancia y trabajo de las personas que desde tiempo atrás vienen defendiendo el derecho a querer a quien se quiera. Por eso, Almería acogerá una programación diversa que combina actividades culturales, educativas, artísticas, y reivindicativas, dirigidas a toda la ciudadanía”, ha trasladado Bleda, quien ha incidido en que “esta programación tiene por objetivo, un año más, visibilizar la realidad y los derechos de las personas LGBTIQ+; reconocer la labor de quienes han luchado por la igualdad y la diversidad; promover espacios de convivencia, sensibilización y participación ciudadana; y reforzar el compromiso institucional con una sociedad libre de discriminación”.

Programación

Respecto a la programación, que se podrá consultar desde hoy en los perfiles oficiales del Ayuntamiento de Almería en redes sociales, el concejal ha detallado que el lunes 22 de junio se desarrollarán dos actividades. La primera, a las 18.00 horas en la EMMA, será Flamenco con Orgullo. “Una propuesta cultural abierta a toda la ciudadanía en la que contaremos con artistas reconocidos del mundo flamenco y que pertenecen al colectivo”, ha añadido. La segunda, a las 18.45 horas en la Biblioteca Villaespesa, será la proyección de la película ‘Maspalomas’.

El martes 23 de junio se celebrará la fiesta de San Juan con Orgullo a la altura del Espigón de los Gatos, organizado por la asociación Almería Diversidad, a partir de las 18.30 horas.

El jueves 25 de junio habrá una gincana familiar por la diversidad, a partir de las 19.00 horas en la Avenida Federico García Lorca, a la altura del Kiosko 18 de julio, mientras que a las 20.30 horas en el Teatro Apolo se representará la obra teatral ‘7º planta’.

El viernes 26 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar una de las novedades de este año, que es la I Gala de la Cultura LGTBI+ Fénix Plus Almería, que se celebrará en el Teatro Apolo, y en la que se reconocerá a administraciones y personas que hacen posible que Almería sea cada vez más diversa.

Ya el sábado, día 27 de junio, se celebrará la Carrera de Tacones y Lanzamiento de Bolso y la gran Marcha del Orgullo LGTBI+, que partirá desde Puerta Purchena a partir de las 19.30 horas y que llegará al Parque de las Almadrabillas, donde se celebrará una gran fiesta con artistas invitadas.

Por último, cerrará la programación la manifestación del Orgullo Crítico, el domingo 28 de junio a partir de las 19.00 horas.

Igualmente, durante estos días y semanas previas, se desarrollarán actividades complementarias como exposiciones, encuentros literarios, coloquios y espacios de convivencia impulsados por las distintas asociaciones de la ciudad.

Óscar Bleda ha querido agradecer “la implicación de todas las asociaciones, colectivos y entidades que hacen posible esta programación, que este año ha nacido fruto de la colaboración, entendimiento y predisposición de todos los representantes de la mesa de trabajo”.

Para concluir, el concejal ha invitado “a todos los almerienses a participar en esta Semana del Orgullo, porque una ciudad moderna es aquella que garantiza la igualdad de oportunidades, respeta la diversidad y convierte la convivencia en uno de sus principales valores”.

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