El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana y desde el lunes 27 de julio debido a:
SÁBADO 25 DE JULIO
ROMERÍA DE LA VIRGEN DE RETAMAR
HORARIO: De 19.00 a 21.30 horas.
ITINERARIO: Salida desde la iglesia de Nuestra Señora de Retamar (c/ de la Torre,5) en dirección a Vereda de la Torre, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Zarza, cruza Ctra AL-3115, calle de los Juegos de Nápoles, Av. Alfredo Goyeneche, Camino de los Juegos de Almería 2005, Camino de la Ballesta, Paseo Marítimo de Retamar (bajan a la playa y la Virgen entra a la orilla del mar por los costaleros que la portan), Camino del Encaje, Camino del Pueblo, Paseo del Toyo, Paseo de Retamar, Paseo de la Castañeda, Camino de la Plata y Vereda de la Torre y a la parroquia.
PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL GRAN PODER (EL ZAPILLO)
HORARIO: De 20.45 a 00.30 horas.
ITINERARIO: Parroquia San Pio X, calle Tejar, Jaúl, Abrucena, La Curva, La Vega, Paterna del Río, Avda Alhambra, Avda. Cabo de Gata, El Palmeral, Paseo Marítimo, Antonio Atienza, cruce Avda. Cabo de Gata, Estadio, Paterna del Río, Vinaroz, Villaricos, Tejar y entrada a la Parroquia.
DOMINGO 26 DE JULIO
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE RETAMAR
HORARIO: De 20.30 a 21.30 horas.
ITINERARIO: Salida desde la Iglesia de Nuestra Señora de Retamar, Vereda de la Iglesia, Camino de la Plata, Camino del Gallo, Camino de la Zarza, Camino de la Botica, Camino de la Marquesa, Camino de la Espina, Vereda de la Fuente, Vereda de la Torre y a la iglesia.
PROCESIÓN EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA SANTA ANA (VENTA GASPAR)
HORARIO: De 21.00 a 23.00 horas.
ITINERARIO: Salida desde la Plaza Sol y Arena, Camino Loma Cabrera AL-3116), Benitarfe, Uleila del Campo, Bacares, Gérgal, Pulpí, Carretera de El Alquián a Viator (AL-3104), Almanzora, Camino Loma Cabrera (AL-3116), Almerimar, 6.
LUNES 27 DE JULIO
TRABAJOS EN LA NUEVA ROTONDA DE CALLE LA MARINA CON CTRA. SIERRA ALHAMILLA (CIUDAD JARDÍN)
HORARIO: Desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 21 de agosto o finalización de las obras.
LUGAR: Calle La Marina con Ctra. Sierra Alhamilla
AFECTACIÓN AL TRÁFICO:
Corte de Ctra. Sierra Alhamilla en la rotonda del Cable Inglés.
C/ Abogado de Oficio: se habilita doble sentido para servidumbre.
ASFALTADO DE CARRERA LOS PICOS, SOLDADO ESPAÑOL Y DUQUE DE AHUMADA (MEDITERRÁNEO-OLIVEROS)
HORARIO: Desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de julio.
LUGAR: Carrera de Los Picos, hasta la calle Artes de Arcos, Soldado Español y Duque de Ahumada.