El Ayuntamiento refuerza la campaña contra los mosquitos tras las últimas lluvias

A las actuaciones de desinsectación preventiva se suma una campaña informativa orientada a reducir el riesgo de picaduras

El Ayuntamiento de Almería continúa desarrollando la campaña de vigilancia y control frente a la presencia de mosquitos, intensificando las actuaciones preventivas tras las lluvias registradas en las últimas semanas y el progresivo aumento de las temperaturas, factores que favorecen la aparición de acumulaciones de agua y el desarrollo larvario.

Las condiciones ambientales propias de esta época del año, especialmente tras episodios de precipitaciones, generan entornos propicios para la proliferación de estos insectos, por lo que el Consistorio, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha intensificado de forma anticipada las medidas previstas en el Plan Municipal de Viigilancia y Control Vectorial, que contempla:

• Vigilancia entomológica sistemática durante todo el año, con especial seguimiento en el periodo de mayor actividad.

• Diagnóstico continuo de focos de cría mediante prospecciones larvarias y revisión de trampas de captura de adultos.

• Aplicación prioritaria de tratamientos larvicidas en imbornales y otros puntos críticos georreferenciados, minimizando el uso de adulticidas y actuando sobre fases tempranas del ciclo biológico.

• Intervenciones específicas en caso de detección de presencia significativa de mosquitos adultos.

En este marco, el Ayuntamiento contará además con la visita de un entomólogo especializado que evaluará sobre el terreno la situación actual, analizará la composición y densidad de las poblaciones detectadas y asesorará técnicamente sobre posibles mejoras en las estrategias de vigilancia y control. Esta colaboración permitirá reforzar el rigor científico del programa y optimizar la toma de decisiones.

Entre las intervenciones ya en marcha destacan los tratamientos biológicos en la red de imbornales y otros puntos con presencia confirmada de larvas, tras inspección técnica previa. Estas actuaciones permiten un efecto persistente que dificulta el desarrollo del mosquito y reducen la probabilidad de emergencia de adultos. Las medidas preventivas se extienden igualmente a espacios verdes, instalaciones municipales y zonas susceptibles de acumulación de agua.

Refuerzo técnico

El concejal delegado del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha destacado que “la prevención es fundamental para minimizar la proliferación de mosquitos y reducir las molestias a la ciudadanía, especialmente en periodos en los que las condiciones climáticas favorecen su desarrollo”.

Junto a las actuaciones técnicas, el Ayuntamiento desarrolla una campaña informativa dirigida a la ciudadanía, orientada a disminuir el riesgo de picaduras y reducir la proliferación doméstica. En este sentido, el edil recuerda “la importancia de evitar acumulaciones de agua en piscinas sin mantenimiento, macetas, bebederos de animales, cubos u otros recipientes expuestos a la lluvia; renovar periódicamente el agua; instalar mosquiteras en viviendas y utilizar repelentes homologados cuando se realicen actividades al aire libre”.

Asimismo, está disponible la aplicación móvil municipal ‘Almería Ciudad’, que permite comunicar incidencias relacionadas con la presencia de mosquitos, geolocalizar el aviso y realizar seguimiento de las actuaciones efectuadas, favoreciendo una respuesta más ágil y una mayor transparencia en la gestión del servicio.

El programa municipal se fundamenta en el modelo de Gestión Integrada de Vectores, alineado con las directrices sanitarias y ambientales vigentes, e integra vigilancia ambiental, control vectorial y concienciación ciudadana bajo un enfoque preventivo, con el objetivo prioritario de proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida en el municipio.