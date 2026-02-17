El Senior Masculino Blanqueos Clares cae por la mínima ante Unicaja

El Senior Masculino Blanqueos Clares no pudo sumar en casa tras caer por solo cuatro puntos ante Unicaja de Málaga, uno de los conjuntos más potentes de la categoría, en un encuentro que dejó la sensación de haberse decidido por pequeños detalles.

El partido comenzó de la peor manera para los locales. La falta de intensidad y varios desajustes defensivos, unidos al elevado acierto visitante, permitieron a Unicaja abrir una amplia brecha en el primer cuarto, alcanzando una ventaja de 22 puntos.

Sin embargo, el conjunto mojonero reaccionó con carácter. En el segundo periodo, el equipo elevó el nivel defensivo, imprimió mayor ritmo al juego y logró devolver el parcial para meterse de lleno en el encuentro. Tras el descanso, el tercer cuarto también cayó del lado local, lo que permitió llegar al tramo final con el marcador igualado e incluso con ventaja para Blanqueos Clares.

Cuando la remontada parecía completada, el acierto exterior de Unicaja desde la línea de tres puntos resultó determinante en los últimos minutos y terminó inclinando la balanza a favor del conjunto malagueño.

Desde el cuerpo técnico se insistió en la necesidad de mantener la regularidad: «Tenemos que jugar los 40 minutos como los tres cuartos geniales que hemos hecho.»

Pese a la derrota, el equipo mostró una gran capacidad de reacción y competitividad. El próximo compromiso será una exigente salida a Granada para medirse a GMB, donde Blanqueos Clares buscará reencontrarse con la victoria.