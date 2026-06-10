Tintas, agujas y numerosas actividades para la 5ª edición de ‘Almería Tattoo Convention’ este fin de semana

Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucia aúnan su apoyo a una cita que volverá a reunir a miles de amantes de la cultura alternativa del 12 al 14 de junio

La cuenta atrás ha comenzado y ya casi todo está listo en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería para recibir a cientos de tatuadores de todo el mundo y a miles de seguidores de este arte y la cultura alternativa que la rodea con la quinta edición de Almería Tattoo Convention los días 12, 13 y 14 de junio.

Un evento de alcance internacional que contará con profesionales venidos de Estados Unidos, México, Alemania, Colombia, Ecuador o Cuba y que ofrece una programación que convertirá la ciudad en foco estelar del tatuaje y la cultura alternativa. Durante tres jornadas consecutivas, miles de visitantes podrán disfrutar de una propuesta que combina arte corporal, música en directo, exhibiciones, espectáculos, actividades familiares y experiencias para todos los públicos.

“No cabe duda de que Almería Tattoo Convention es ya un referente en el mundo del tatuaje y todo lo que rodea a esta apasionante cultura como se demostró el año pasado con miles de asistentes en los tres días, generando un impacto positivo en la hostelería, restauración y comercio local”, recuerda el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz.

Una iniciativa que se consolida en fechas y en el espacio tras en el gran éxito de la pasada edición y que forma parte de la programación de primavera del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, que lo apoya junto a otras administraciones como la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

La programación detallada por día y sus horarios se pueden consultar tanto en las redes sociales de Almería Tattoo Convention así como en la página web oficial, donde también se pueden adquirir las entradas https://www.almeriatattooconvention.com/.

Programación variada

La apertura tendrá lugar el viernes, 12 de junio, a las 12:00 horas con la apertura oficial del recinto. Desde el primer momento, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones itinerantes de Mago Chains, especialista en mentalismo, magia de cerca e ilusionismo, además de una gran exhibición de grafitis en vivo y un poblado vikingo con demostraciones de artesanía y forjado tradicional.

La jornada contará también con una ‘cervezada’ especial de apertura, sesión DJ durante el almuerzo y conciertos de Kiko El Grillo y Lobo Rojo (David de Amo). El programa se completará con un espectáculo de cetrería, la exhibición sobre ruedas de Race Crew y el tradicional concurso de tatuajes con las nominaciones del día. Además, la ludoteca permanecerá abierta de 15:00 a 20:00 horas para facilitar la asistencia de familias.

El sábado, 13 de junio, llegará una de las jornadas más intensas de la convención. La actividad comenzará a las 7:00 horas con una sesión de Yoga al Amanecer y continuará desde las 10:00 horas con una amplia programación que incluirá exhibiciones de grafiti, poblado vikingo, seminarios de caligrafía y ‘lettering’, ‘bungee jumping’ extremo, espectáculos, actividades de aventura como tirolina, rocódromo y tiro con arco, cetrería y motor. La música volverá a ser protagonista con sesiones DJ durante toda la jornada y un directo especial de DJ Estela a las 19:30 horas. Entre los momentos más esperados destacan el desfile académico de la Pasarela Marisa Figueredo, el espectáculo de lucha libre, las impresionantes actuaciones de fuego y acrobacias de Aribaldi y la ceremonia de premios del concurso de tatuajes.

La clausura llegará el domingo, 14 de junio, con una última sesión diseñada para despedir la convención por todo lo alto. Los visitantes podrán seguir disfrutando de los grafitis en vivo, el poblado vikingo, las actividades de aventura, la lucha libre, la cetrería y las actuaciones de Mago Chains. Además, el programa incluirá grandes juegos y combates vikingos, un Bike Show y una nueva exhibición de fuego y acrobacias a cargo de Aribaldi.

La música en directo pondrá el cierre al evento con las actuaciones de We Want Moore, tributo oficial a Gary Moore, y Placeres de la Pobreza, banda tributo a Héroes del Silencio. Finalmente, a las 20:30 horas se celebrará el Concurso Final de Tatuajes y la Ceremonia de Clausura, donde se darán a conocer los artistas y trabajos más destacados de la edición 2026.

Además, hay que recordar que en días previos tendrá lugar un seminario de tatuajes a cargo de Víctor Art, y también se repetirá la iniciativa solidaria que promueve Rodrigo Gálvez, almeriense y uno de los tatuadores más reputados del mundo, que ofrecerá el día 11 de junio una master class solidaria y gratuita de tatuaje reconstructivo de pezón y areola, dirigida a mujeres mastectomizadas tras el cáncer de mama.

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