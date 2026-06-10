La Junta impulsa en El Ejido la II edición del encuentro ‘FP Inspira. Conectando vocaciones’

Alonso ha señalado que este encuentro permite mostrar las oportunidades formativas y laborales que ofrecen estas enseñanzas

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha celebrado en El Ejido la segunda edición del encuentro ‘FP Inspira. Conectando vocaciones’, una iniciativa diseñada para acercar la Formación Profesional al alumnado del municipio y mostrar las oportunidades formativas y laborales que ofrecen estas enseñanzas. El encuentro ha reunido en el Teatro Municipal a 180 estudiantes de los Institutos de Educación Secundaria Francisco Montoya, Fuente Nueva, Murgi, Pablo Ruiz Picasso, Santa María del Águila y Santo Domingo.

Durante la inauguración, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Alonso, ha destacado que la Formación Profesional es hoy “una de las grandes palancas de transformación de Andalucía y una de las apuestas de la Junta. En este sentido ha señalado que “estamos ampliando la oferta formativa, incorporando nuevos ciclos, modernizando infraestructuras y fortaleciendo la colaboración con las empresas para ofrecer una formación adaptada a las necesidades reales del mercado laboral”.

Asimismo, Alonso ha puesto en valor el acierto del lema elegido para este encuentro, asegurando que ‘FP Inspira. Conectando Vocaciones’ resume perfectamente el objetivo de esta iniciativa porque “la educación consiste en inspirar, despertar inquietudes y ayudar a cada persona a descubrir sus capacidades, pero también en conectar la formación con las oportunidades reales de empleo y desarrollo profesional”.

La jornada ha permitido a los estudiantes acercarse a diferentes sectores productivos estratégicos para la economía almeriense como el Comercio, el Marketing, la Administración y la Gestión, la Hostelería y el Turismo, la Sanidad y la Informática y la Comunicaciones, todo ello a través de encuentros directos con profesionales en activo.

El encuentro ha contado también con algunos testimonios de éxito como la de Cristina Vargas, campeona de AndalucíaSkills 2023 en la especialidad de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, quien ha compartido su experiencia formativa y profesional.

Además, el encuentro ha ofrecido información al alumnado sobre el procedimiento de escolarización de Formación Profesional para el curso 2026-2027 con el objetivo de facilitar el conocimiento de las distintas opciones formativas disponibles y apoyar la toma de decisiones sobre su futuro académico.

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