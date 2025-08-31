Home / Deportes / El CB La Mojonera desarrolla jornadas de puertas abiertas para  las escuelas de pequebasket y babybasket.

El CB La Mojonera desarrolla jornadas de puertas abiertas para  las escuelas de pequebasket y babybasket.

Por
No hay comentarios
agosto 31, 2025 11:16 am

El Club Baloncesto La Mojonera  ha puesto pondrá en marcha la escuela de psicomotricidad-baloncesto la cual está  totalmente indicada para los niños/as en edad infantil y primer ciclo de Educación primaria.  A través de ésta actividad se ayuda al niño/a a desarrollar su proceso de maduración motriz y psicológica, además de facilitarle el acceso a la comunicación, la creación y la capacidad de pensar y razonar tomando eljuego con eje vertebrador y en torno al cual giran todas las tareas y actividades planteadas, evitando la especialización deportiva precoz.

La psicomotricidad/ baloncesto es una actividad deportiva con muchísimos beneficios entre los que cabe destacar:

A nivel Físico:

  • Mejora la  coordinación general.
  • Desarrolla la concentración y la rapidez de reflejos.
  • Estimula la agilidad y las habilidades locomotrices además de aportar una gran resistencia.

A nivel emocional :

  • Por ser un deporte de equipo, el baloncesto fomenta la sociabilidad.
  • Fomenta la autonomía de los niños/as.
  •  Enseña valores tan importantes como la cooperación, el respeto, tolerancia a los resultados, la aceptación de los demás, etc.,
  • Promueve una buena autoestima.

El Club Baloncesto La Mojonera cuenta con entrenadores/as altamente cualificados con amplia experiencia pedagógica y formativa . El Club desarrolla la escuelas en la magnificas  instalaciones del pabellón del CEIP 10 de Abril y del pabellón de deportes de La Mojonera de lunes a jueves en horario de tarde estando las inscripciones abiertas. Aquellas personas interesadas en inscribir a su hijo/a tiene que ponerse en contacto con los entrenadores/as del club o en las instalaciones deportivas sin ningún tipo de compromiso a partir del 1 de septiembre.

GabinetedePrensa

Related Posts

El ajedrez mueve ficha con el 39º Open Feria de Almería en el Cír ...
agosto 30, 2025
Naturaleza, destreza y familia, hoy en los 25ª Juegos de Orientac ...
agosto 30, 2025
Más de 200 jugadores y 60 equipos se divierten jugando al balonce ...
agosto 30, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *