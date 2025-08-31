El CB La Mojonera desarrolla jornadas de puertas abiertas para  las escuelas de pequebasket y babybasket.

El Club Baloncesto La Mojonera ha puesto pondrá en marcha la escuela de psicomotricidad-baloncesto la cual está totalmente indicada para los niños/as en edad infantil y primer ciclo de Educación primaria. A través de ésta actividad se ayuda al niño/a a desarrollar su proceso de maduración motriz y psicológica, además de facilitarle el acceso a la comunicación, la creación y la capacidad de pensar y razonar tomando eljuego con eje vertebrador y en torno al cual giran todas las tareas y actividades planteadas, evitando la especialización deportiva precoz.
La psicomotricidad/ baloncesto es una actividad deportiva con muchísimos beneficios entre los que cabe destacar:
A nivel Físico:
- Mejora la coordinación general.
- Desarrolla la concentración y la rapidez de reflejos.
- Estimula la agilidad y las habilidades locomotrices además de aportar una gran resistencia.
A nivel emocional :
- Por ser un deporte de equipo, el baloncesto fomenta la sociabilidad.
- Fomenta la autonomía de los niños/as.
- Enseña valores tan importantes como la cooperación, el respeto, tolerancia a los resultados, la aceptación de los demás, etc.,
- Promueve una buena autoestima.
El Club Baloncesto La Mojonera cuenta con entrenadores/as altamente cualificados con amplia experiencia pedagógica y formativa . El Club desarrolla la escuelas en la magnificas instalaciones del pabellón del CEIP 10 de Abril y del pabellón de deportes de La Mojonera de lunes a jueves en horario de tarde estando las inscripciones abiertas. Aquellas personas interesadas en inscribir a su hijo/a tiene que ponerse en contacto con los entrenadores/as del club o en las instalaciones deportivas sin ningún tipo de compromiso a partir del 1 de septiembre.