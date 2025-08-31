Obras en A-7 y A-92 desde el 1 de septiembre

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

A-7.- Entre los PPKK 825+400 y 824+500 (T. Municipal de El Ejido)en sentido decreciente se realizarán cortes en el carril derecho.

Los trabajos se realizarán desde las 07:00h. del día 1 de septiembre hasta las 13:00h. del día 28 de diciembre.

A-7.- Entre los PPKK 749+100 y 751+300 (T. Municipal de Níjar) en sentido creciente, se realizará el corte de todos los carriles con transfer.

Los trabajos se realizarán desde las 08:00h. hasta las 11:00h del día 1 de septiembre.

A-7.- Entre los PPKK 751+300 y 749+100 (T. Municipal de Níjar) en sentido decreciente, se realizará el corte de todos los carriles con transfer.

Los trabajos se realizarán desde las 11:01h. hasta las 15:00h. del día 1 de septiembre.

A-7.- Entre los PPKK 761+780 y 764+900 (T. Municipal de Almería) en ambos sentidos, se realizará desvío de trazado de carriles.

Los trabajos se realizarán desde las 07:00h. del día 1 de septiembre hasta las 23:59h del día 30 de septiembre.

A-92.- Entre los PPKK 375+580 y 368+000 en ambos sentidos se realizará el corte alternativo de carriles.

Los trabajos se realizarán desde las 04:00h. del día 1 de septiembre hasta las 13:00h. del día 5 de septiembre.