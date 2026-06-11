La Junta reconoce el compromiso de las empresas que colaboran en la inserción sociolaboral de jóvenes del CIMI de Oria

Aránzazu Martín y Rebeca Gómez entregan reconocimientos a entidades que participan en el Proyecto Arraigo, una iniciativa que favorece la integración social y laboral de menores

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, han presidido en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Tierras de Oria el acto de reconocimiento a las empresas colaboradoras del Proyecto Arraigo, una iniciativa orientada a favorecer la inserción sociolaboral de menores y jóvenes que carecen de una red sociofamiliar sólida.

Durante el encuentro, ambas responsables han hecho entrega de diversos reconocimientos a las empresas que participan activamente en este programa, cuya implicación resulta fundamental para generar oportunidades reales de empleo, formación e integración social para los jóvenes que forman parte del proyecto.

Aránzazu Martín ha agradecido el compromiso del tejido empresarial con una iniciativa que “demuestra que la colaboración entre administraciones, empresas y sociedad es esencial para ofrecer segundas oportunidades y construir proyectos de vida estables para jóvenes que necesitan apoyo y confianza para desarrollar todo su potencial”.

La delegada del Gobierno ha destacado además que “la inserción laboral es una de las herramientas más eficaces para favorecer la autonomía personal y la integración social”, al tiempo que ha puesto en valor la sensibilidad mostrada por las empresas colaboradoras al abrir sus puertas a estos jóvenes.

Por su parte, Rebeca Gómez ha subrayado que el Proyecto Arraigo constituye “un ejemplo de intervención integral que acompaña a los jóvenes desde su proceso educativo y formativo hasta su incorporación al mercado laboral y su plena inclusión en la comunidad”. Asimismo, ha señalado que la colaboración empresarial “resulta imprescindible para que estos itinerarios de inserción puedan convertirse en oportunidades reales de futuro”.

Al acto también han asistido la jefa de Servicio de Justicia Juvenil de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luz Verónica Ramos, y el alcalde de Oria, Marcos Reche.

Durante la jornada, las autoridades y representantes empresariales han recorrido las instalaciones del centro y los talleres formativos y ocupacionales en los que participan los menores. Asimismo, se han entregado obsequios elaborados por los propios jóvenes junto al personal educativo del centro como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido.

Proyecto Arraigo

El Proyecto Arraigo tiene como objetivo promover la inserción sociolaboral de menores y jóvenes en situación de desarraigo sociofamiliar, proporcionándoles las herramientas necesarias para alcanzar la autonomía personal y desarrollar un proyecto vital basado en la responsabilidad, la convivencia y la participación social.

Para ello, el programa se articula en tres fases fundamentales. La primera se centra en la intervención socioeducativa individualizada, que incluye actuaciones de acogida, educación, apoyo psicológico, tratamiento terapéutico y prevención de conductas adictivas. La segunda aborda la inserción laboral mediante itinerarios personalizados que contemplan formación, orientación profesional, elaboración de currículum y preparación para entrevistas de trabajo. Finalmente, la tercera fase persigue la integración social a través de actuaciones de acompañamiento y apoyo relacionadas con el acceso a la vivienda, los recursos sociales y laborales y el fortalecimiento de redes comunitarias.

Gracias a la colaboración de las empresas participantes, numerosos jóvenes han podido acceder a procesos formativos, entrevistas de trabajo y experiencias laborales que facilitan su incorporación progresiva al mercado laboral y favorecen su integración plena en la sociedad.

El Proyecto Arraigo continúa consolidándose como una herramienta eficaz para promover la inclusión social y laboral, poniendo de manifiesto que la colaboración entre instituciones, tejido empresarial y comunidad constituye un elemento clave para favorecer procesos de cambio positivos y duraderos en la vida de estos jóvenes.

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