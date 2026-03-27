El Centro de Lenguas potencia el intercambio cultural y lingüístico con la Universidad de Saga

El centro lidera la formación en español para los alumnos nipones que han visitado recientemente la UAL, mientras consolida su oferta de japonés con cursos de niveles A1, A2 y talleres de inmersión para viajeros. También ha organizado una sesión para que los estudiantes de la UAL sepan cómo estudiar en Japón

El Centro de Lenguas de la Universidad de Almería se ha consolidado como una pieza fundamental en la estrategia de internacionalización de la institución, desempeñando un papel protagonista en la reciente acogida de estudiantes procedentes de la Universidad de Saga, Japón. En el marco del convenio gestionado por el Vicerrectorado de Proyección Internacional, el centro no solo ha liderado la formación lingüística de los visitantes, sino que ha generado espacios de convivencia y aprendizaje mutuo entre la comunidad universitaria.

Durante las dos semanas de estancia de los estudiantes nipones, el Centro de Lenguas ha provisto a los alumnos de cursos intensivos de iniciación al español. Esta formación se ha complementado con una agenda académica diversa que ha incluido materias sobre el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impartidas por profesionales de la UAL.

Una de las novedades más destacadas de esta edición ha sido el programa ‘Buddies’ (colegas). Estudiantes de la Universidad de Almería han ejercido como acompañantes de los jóvenes japoneses, guiándolos en su inmersión diaria y participando juntos en actividades culturales de gran calado, como la visita a la Alhambra de Granada.

El intercambio también ha tenido una vertiente de «ida y vuelta», donde los propios estudiantes de Saga compartieron su cultura con el estudiantado almeriense a través de talleres abiertos en distintos puntos de la universidad como un taller de cocina japonesa, otro de origami y un tercero de lettering (caligrafía).

El interés por el país del sol naciente es recíproco. La profesora acompañante de la Universidad de Saga ofreció una sesión informativa, titulada ‘Cómo estudiar en Japón’, para alumnos de la UAL interesados en realizar estancias académicas en Japón. La convocatoria fue un éxito rotundo, completando el aforo con la asistencia de entre 35 y 40 estudiantes, lo que demuestra el creciente deseo de movilidad hacia el continente asiático.

El Centro de Lenguas recuerda que su apuesta por este idioma no es puntual. Actualmente se ofertan de manera regular cursos presenciales de japonés en niveles A1 y A2, impartidos por una profesora nativa en horario de tarde. Como novedad, y tras el éxito del expositor del Centro de Lenguas en la reciente Expotaku de Aguadulce, se ha lanzado un curso de aproximación lingüística y cultural diseñado específicamente para turistas o personas con movilidades cortasma Japón. Este curso, que aún mantiene abierto su periodo de matrícula en la web del centro, busca dotar de herramientas clave de cortesía y vocabulario básico para desenvolverse con éxito en el país nipón.