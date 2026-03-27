Unas jornadas ponen rostro y datos a la realidad de la explotación sexual

Durante dos días la UAL ha acogido las jornadas ‘Explotación y trata en la industria del sexo’. Profesionales internacionales y nacionales y protagonistas directas han analizado las grietas del sistema de protección actual en un evento que ha combinado el rigor académico con el testimonio en primera persona

La Sala de Grados del edificio CITE V de la Universidad de Almería ha acogido el inicio de las Jornadas Internacionales ‘Explotación y trata en la industria del sexo’. Este encuentro, que se ha desarrollado entre este miércoles y jueves, ha sido organizado de forma conjunta por el Laboratorio de Antropología Social y Cultural (LASC), el Centro de Estudio de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRI), la asociación CATS Murcia y el colectivo Voces Feministas por los Derechos.

El evento se ha estructurado como un espacio de debate interdisciplinar que ha combinado la evidencia científica, el análisis jurídico y el activismo, contando con la participación de expertas académicas y testimonios de primera mano. Estas jornadas han sido posibles gracias al ‘Programa integral de prevención de trata de personas en tránsito’, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Igualdad.

En su última jornada, Estefanía Acién, directora del Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la UAL, ha hablado del objetivo general de las jornadas y de su investigación doctoral, señalando que el evento busca analizar cómo se manifiestan tanto la explotación laboral como el delito de trata específicamente dentro del ámbito del trabajo sexual. “La preocupación fundamental, por eso se llaman ‘Explotación y trata en la industria del sexo’, es ver cuál es la dimensión real y la auténtica fuente y la auténtica expresión de los fenómenos de la explotación en el sector de la industria del sexo y de la trata de personas relacionada con este ámbito del trabajo sexual.»

Por último, ha cuestionado por qué pese a la inversión que se hace cada año para acabar con la trata, los datos no acompañan. “A pesar del Protocolo de Palermo, de la inclusión del delito en el Código Penal en el 2010, de la directiva europea, de la cantidad de millones de euros que gasta el Estado todos los años para luchar contra la trata, el fenómeno no baja. Los datos que tienen que ver con el fenómeno no bajan. Es decir, no estamos haciendo las cosas bien.»

La apertura institucional que tuvo lugar ayer miércoles corrió a cargo de Ángeles Arjona (directora del CEMyRI),. Estefanía Acién (directora del LASC), Fuensanta Gual (presidenta de CATS) y Georgina Yglesias (investigadora del LASC). Durante esta sesión inaugural, se ofreció el marco académico y social necesario para contextualizar la problemática de la trata en el entorno actual.

Posteriormente, se presentó la mesa de investigación ‘Las prostitutas hablan de violencias’, una exposición cualitativa y cuantitativa liderada por Fuensanta Gual y moderada por Nacho Pardo (coordinador de CATS). La sesión de la tarde dio voz directa a las protagonistas en la mesa redonda ‘Hablan las prostitutas’, que contó con las intervenciones de Tigra, mediadora del Sindicato OTRAS, y Vera, trabajadora sexual migrante y miembro de CATS.

La actividad ha continuado este jueves con un enfoque marcadamente jurídico y crítico. La programación ha estado formada por la mesa jurídica ‘Análisis de los avances y desajustes en la atención a las víctimas’, con la participación de la magistrada Carme Guil, de la Audiencia Provincial de Barcelona. También ha habido una conferencia a cargo de Carmen Meneses (Universidad Pontificia de Comillas) quien ha expuesto datos empíricos sobre las narrativas de la trata.

Por último, se ha celebrado un workshop crítico con la participación de Mara Clemente (Universidade de Évora) quien ha profundizado en las perspectivas críticas del sistema antitrata.

La clausura ha contado con Elisabeth Bernstein (Barnard College, Columbia University) quien ha ofrecido una ponencia sobre las tensiones entre las políticas antitrata y antiprostitución.

Con esta iniciativa, la Universidad de Almería se ha convertido en un foro de diálogo informado para contribuir al diseño de políticas más justas y respetuosas con los derechos de las personas afectadas por la explotación en la industria del sexo.