La Red Andaluza de Teatros Públicos lleva danza, música y circo a Tabernas, Albox y Vera en junio

Esta iniciativa de la Consejería de Cultura incluye los espectáculos ‘Alma’, el concierto de Josemi Carmona y el circo de Lolo FDZ

La Red Andaluza de Teatros Públicos programa, en colaboración con los ayuntamientos de Tabernas, Albox y Vera, tres propuestas de danza, música y circo durante el mes de junio. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), tiene entre sus principales objetivos fomentar la creación de nuevos públicos para las artes escénicas y fortalecer el tejido profesional del sector cultural andaluz.

La programación comienza hoy, en el Teatro Municipal de Tabernas con la representación de ‘Alma’, una propuesta de danza de la compañía LaMonto, liderada por la bailarina, coreógrafa y directora Rosa Mari Herrador Montoliu. Con autoría, dirección y dramaturgia compartidas junto a Julia Ruiz, la obra sitúa al espectador en un futuro distópico en el que los seres humanos son utilizados para experimentos. La propuesta lanza la reflexión que reivindica la lluvia, el aire y el mar como símbolos de resistencia y esperanza a través de la danza de Rosa Mari Herrador y Clara Pérez Fraga.

La música tomará el relevo el 11 de junio a las 20:00 horas en la Plaza San Francisco de Albox con el concierto ‘Josemi Carmona, Mi Vida, Mi Música’. El reconocido guitarrista, miembro de Ketama, propone un recorrido por su trayectoria artística, desde sus raíces en el flamenco más tradicional hasta su papel fundamental en la renovación del género. El espectáculo transita entre el flamenco, el rock, el pop y el jazz, explorando nuevos territorios sonoros y mostrando la capacidad del flamenco para dialogar con otras expresiones musicales.

La programación de junio concluirá en Vera el 28 de junio a las 22:00 horas, en la Plaza Pérgola, con ‘Piano Piano’, el espectáculo de circo contemporáneo de Lolo FDZ. Director, clown, músico y fundador de la compañía, Lolo Fernández presenta una propuesta que combina música, humor gestual e improvisación. La interacción constante con el público y la fusión de los lenguajes del clown y la música convierten cada función en una experiencia única, marcada por el juego, la sorpresa y la participación.

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