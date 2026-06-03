Filatélica y sello personalizado dedicado a su edificio principal

La distinción pone en valor la colaboración de Correos en la promoción cultural de la ciudad

La Sociedad Filatélica refuerza esta alianza con un TUSELLO dedicado a la sede de Plaza Topete

Correos ha sido reconocido un año más en Cádiz por la Sociedad Filatélica Gaditana en agradecimiento a su colaboración en la organización de actividades vinculadas a la filatelia y el coleccionismo durante 2025 en la oficina principal de la Plaza Topete.

El reconocimiento, materializado en una placa conmemorativa, fue entregado a la responsable de la oficina, Estrella Sánchez, y al jefe de Sector Clúster de la Gerencia de Negocio Minorista y Servicios en la provincia, Víctor de la Torre, por el presidente de la entidad, Paco Velázquez, y su vicepresidente, Juan Antonio Casas. La placa integra los diseños de los cuatro TUSELLO creados con motivo de las exposiciones temáticas del año pasado dedicadas al Carnaval, la Semana Santa, Manuel de Falla y la Naturaleza.

La colaboración entre Correos y la Sociedad Filatélica Gaditana se ha consolidado como una línea estable de actuación en la difusión cultural en Cádiz. Desde 2023, este trabajo conjunto ha permitido desarrollar un total de 18 exposiciones filatélicas y de coleccionismo en la oficina principal. En muchas de estas citas, se han creado diseños específicos a través de TUSELLO, el producto de Correos que permite convertir imágenes en sellos personalizados con plena validez postal.

En este contexto, actualmente puede visitarse en la oficina principal la II EXPOFIL y de Coleccionismo de Tema Libre, una nueva muestra organizada por la Sociedad Filatélica Gaditana.

Con motivo de esta exposición, la entidad ha promovido la creación de un sello personalizado de tarifa A y una tarjeta máxima dedicados al edificio principal de Correos de Cádiz, diseñados por Juan Antonio Casas Pajares. Esta iniciativa pone en valor el inmueble como referente de la actividad postal y escenario habitual de iniciativas culturales en la ciudad.

Los interesados en crear sus propios TUSELLO pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la Oficina Virtual, de forma sencilla y accesible. Estos productos están disponibles en distintos formatos —pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos— y permiten personalizar envíos con imágenes propias manteniendo todos los elementos oficiales.

A lo largo del tiempo, los productos filatélicos de Correos han contribuido a difundir acontecimientos, tradiciones y elementos representativos del patrimonio cultural, consolidándose como un soporte singular de memoria colectiva y expresión artística.

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