El Club Baloncesto La Mojonera pone en marcha la “ACADEMY CB LA MOJONERA”

Se trata de clases individuales o en grupos reducidos con el principal objetivo de la mejora individual de los jugadores de manera más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada jugador con los mejores entrenadores y medios para el desarrollo óptimo del jugador siendo el jugador el protagonista de su propio aprendizaje.

Las clases están dirigidas a jugadores a partir de los ocho años hasta los dieciocho y en ellas se trabajará los fundamentos como pase, bote, tiro, defensa, táctica individual, toma de decisiones, etc. Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del pabellón de deportes de La Mojonera o en la pista de la carpa municipal.

Los entrenadores del club baloncesto La Mojonera que impartirán las clases serán Jesús Castañeda, Luis De La Fuente, Eliot Montoya y Povilas Bileisis, entrenadores con una gran experiencia con jugadores de formación y con un gran curriculum. Los interesados en participar deben ponerse en contacto directamente con el entrenador y acordar los horarios y fechas para realizar los entrenamientos.

El Club baloncesto La Mojonera en colaboración con el Ayuntamiento de La Mojonera pone en marcha este servicio demandado por los jugadores del club y que

viene a complementar la oferta que se desarrolla en el club y que tan buenos resultados deportivos y sociales están logrando.