Home / Deportes / El Club Baloncesto La Mojonera pone en marcha la “ACADEMY CB LA MOJONERA”

El Club Baloncesto La Mojonera pone en marcha la “ACADEMY CB LA MOJONERA”

Por
No hay comentarios
agosto 19, 2025 3:02 pm

Se trata de clases individuales o en grupos reducidos con el principal objetivo de la  mejora individual de los jugadores de manera más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada jugador con los mejores entrenadores y medios para el desarrollo óptimo del jugador  siendo el  jugador el protagonista de su propio aprendizaje.

Las clases están dirigidas a jugadores a partir de los ocho años hasta los dieciocho y en ellas se trabajará los fundamentos como pase, bote, tiro, defensa, táctica individual, toma de decisiones, etc. Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del pabellón de deportes de La Mojonera o  en la pista de la carpa municipal.

Los entrenadores del club baloncesto La Mojonera que impartirán las clases serán Jesús Castañeda, Luis De La Fuente, Eliot Montoya y Povilas Bileisis, entrenadores con una gran experiencia con jugadores de formación y con un gran curriculum. Los interesados en participar deben ponerse en contacto directamente con el entrenador y acordar los horarios y fechas para realizar los entrenamientos.

El Club baloncesto La Mojonera en colaboración con el Ayuntamiento de La Mojonera pone en marcha este servicio demandado por los jugadores del club y que

viene a complementar la oferta que se desarrolla en el club y que tan buenos resultados deportivos y sociales están logrando.

GabinetedePrensa

Related Posts

Cientos de amantes de las dos ruedas disfrutan de la XVI Concentr ...
agosto 19, 2025
Descomunal exhibición de talento en el FIP PROMISES Diputación de ...
agosto 18, 2025
El Voley Playa toma la playa de Poniente de Almerimar en el Torne ...
agosto 18, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *