Home / Provincia / Obras en la A-7, término municipal de Roquetas de Mar

Obras en la A-7, término municipal de Roquetas de Mar

Por
No hay comentarios
agosto 19, 2025 3:07 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a proceder a la realización de trabajos de mantenimiento:

A-7.- Entre los PPKK 795+400 y 796+700 (T. Municipal de Roquetas de Mar)en sentido creciente se realizarán cortes del carril derecho.

Los trabajos se realizarán:

  • desde las 22:00h del día 21 de agosto hasta las 06:00 horas del día 22 de agosto de 2025

A-7.- Entre los PPKK 797+000 y 795+900 (T. Municipal de Roquetas de Mar)en sentido decreciente se realizarán cortes del carril derecho.

Los trabajos se realizarán:

  • desde las 22:00h del día 19 de agosto hasta las 06:00 horas del día 21 de agosto de 2025
  • desde las 22:00h del día 20 de agosto hasta las 06:00 horas del día 21 de agosto de 2025
  • desde las 22:00h del día 21 de agosto hasta las 06:00 horas del día 22 de agosto de 2025
GabinetedePrensa

Related Posts

Ayer se abrió al tráfico la Plaza Mayor de Albox
agosto 19, 2025
El Coordinador Local de Izquierda Unida, Gabriel Sánchez (Gabi), ...
agosto 19, 2025
José Crespo destaca los vínculos personales de Javier A. García c ...
agosto 19, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *