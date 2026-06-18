Correos emite un sello que conmemora el centenario de la Federación Internacional de Filatelia

· La FIP nació con el firme propósito de estructurar, promover y salvaguardar el arte de la filatelia a nivel global y hoy, cien años después, se consolida como la entidad máxima que agrupa a millones de coleccionistas de los cinco continentes

· El sello tiene una tirada de 65.000 unidades y se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha emitido un sello que conmemora un hito excepcional: el centenario de la Federación Internacional de Filatelia (FIP). Fundada en París el 18 de junio de 1926 por un visionario grupo de federaciones nacionales, la FIP nació con el firme propósito de estructurar, promover y salvaguardar el arte de la filatelia a nivel global. Hoy, cien años después, se consolida como la entidad máxima que agrupa a millones de coleccionistas de los cinco continentes.

Esta emisión especial no solo rinde homenaje a una institución, sino a la esencia misma del sello de correos. Durante este siglo, la FIP ha transformado el acto de coleccionar en una disciplina científica y cultural de rigor académico, estableciendo los estándares para las exposiciones mundiales y fomentando la investigación histórica a través de la literatura filatélica.

Bajo su tutela, el sello ha trascendido su función de franqueo para convertirse en un embajador de la paz, la cultura y la memoria de los pueblos. En este sentido, el diseño de este efecto postal conmemora una trayectoria dedicada a tender puentes, para mostrar la interacción personal que esta afición ha fomentado durante cien años. En un mundo cada vez más digital, la FIP ha sabido adaptar el coleccionismo a los nuevos tiempos, impulsando la participación de la juventud y garantizando que cada pieza de papel dentado siga contando una historia.

Celebrar 100 años de la FIP es celebrar la preservación del patrimonio gráfico de la humanidad. Este sello es una invitación a los coleccionistas y al público general a reconocer la labor de una organización que ha hecho de la filatelia un lenguaje universal. Un siglo de pasión, estudio y amistad internacional que hoy se proyecta hacia el futuro con la misma ilusión con la que se depositó la primera carta en aquel 1926.

El timbre reproduce un dibujo de la artista Eire Terrero Cumbre, integrante del colectivo de dibujantes urbanos Urban Sketchers (USK). La obra fue creada durante un encuentro del grupo local USK Bahía de Cádiz en la Exposición Filatélica Nacional, celebrada en noviembre de 2025. Bajo el lema «mostrar el mundo, dibujo a dibujo», esta comunidad global se organiza en sedes locales llamadas «Capítulos» y comparte un manifiesto de ocho puntos fundamentales. Sus bases principales consisten en dibujar directamente del natural -tanto a cubierto como al aire libre- para capturar de forma fiel lo que observan, documentar colectivamente un lugar y un momento específico, y promover el apoyo mutuo entre sus miembros compartiendo después sus dibujos en internet como una crónica visual del mundo.

Con una tirada de 65.000 unidades, esta emisión pertenece a la serie filatélica ‘Efemérides’ y se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas :

· Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: 28,8 x 40,9 mm

Efectos en pliego: Pliego de 25

Valor postal de los sellos: 2,65 euros

Tirada: 65.000

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